ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
330
Час на прочитання
2 хв

Україну розжарить до +40, але похолодання вже близько: Діденко назвала точні дати

Найближчими днями Україну накриє спека до +40 градусів, однак від 7 серпня на заході, а 8–9 серпня у більшості областей температура почне знижуватися.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Спека

Спека

Найближчими днями Україна залишатиметься однією з найспекотніших країн Європи. Подекуди температура повітря сягатиме +40 градусів, однак уже наприкінці тижня до більшості областей прийде свіжа повітряна маса.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її прогнозом, у середу, 5 серпня, максимальна температура повітря в Україні становитиме +32…+39 градусів. Місцями стовпчики термометрів можуть піднятися до +40 градусів.

Опадів у більшості областей не очікується.

Найближчими днями Україна залишатиметься однією з найспекотніших країн Європи. / © Наталія Діденко / Facebook

Найближчими днями Україна залишатиметься однією з найспекотніших країн Європи. / © Наталія Діденко / Facebook

У Києві 5 серпня також прогнозують суху та дуже спекотну погоду. Вдень температура повітря сягатиме близько +35 градусів.

Сильна спека утримається в Україні також 6 та частково 7 серпня. За словами Діденко, перелом у погоді розпочнеться 7 серпня у західних областях.

Увечері в п’ятницю там можливі дощі з грозами, які принесуть зниження температури. Упродовж 8–9 серпня свіжа повітряна маса пошириться на більшість регіонів України.

«Протриматися залишилося всього три дні. Уже 7 серпня на заході, а 8–9 серпня у більшості регіонів України спеці прищемить хвіст нова, свіжіша повітряна маса», — зазначила синоптикиня.

Погода у Києві та області

У Києві та області найближчими днями збережеться суха й спекотна погода. До 6 серпня включно вночі температура становитиме +20…+22 градуси, а вдень повітря прогріватиметься до +35. У четвер, 6 серпня, місцями очікується до +37 градусів.

У ніч проти 7 серпня температура залишатиметься високою — близько +21…+23 градусів. Удень до столиці та області дістанеться атмосферний фронт, який принесе короткочасні дощі та грози.

Опади затримаються і 8 серпня. Водночас спека нарешті послабшає: денна температура знизиться до комфортніших +26…+28 градусів.

Раніше метеоролог Віталій Шпиг зазначав, що спека до +40 градусів і вище поступово перестає бути винятковою для України. За його словами, через глобальне потепління періоди з такими температурами можуть повторюватися щороку.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
330
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie