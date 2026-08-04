Україну розжарить до +40, але похолодання вже близько: Діденко назвала точні дати

Спека

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Найближчими днями Україна залишатиметься однією з найспекотніших країн Європи. Подекуди температура повітря сягатиме +40 градусів, однак уже наприкінці тижня до більшості областей прийде свіжа повітряна маса.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

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За її прогнозом, у середу, 5 серпня, максимальна температура повітря в Україні становитиме +32…+39 градусів. Місцями стовпчики термометрів можуть піднятися до +40 градусів.

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Опадів у більшості областей не очікується.

Найближчими днями Україна залишатиметься однією з найспекотніших країн Європи. / © Наталія Діденко / Facebook

У Києві 5 серпня також прогнозують суху та дуже спекотну погоду. Вдень температура повітря сягатиме близько +35 градусів.

Сильна спека утримається в Україні також 6 та частково 7 серпня. За словами Діденко, перелом у погоді розпочнеться 7 серпня у західних областях.

Увечері в п’ятницю там можливі дощі з грозами, які принесуть зниження температури. Упродовж 8–9 серпня свіжа повітряна маса пошириться на більшість регіонів України.

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«Протриматися залишилося всього три дні. Уже 7 серпня на заході, а 8–9 серпня у більшості регіонів України спеці прищемить хвіст нова, свіжіша повітряна маса», — зазначила синоптикиня.

Погода у Києві та області

У Києві та області найближчими днями збережеться суха й спекотна погода. До 6 серпня включно вночі температура становитиме +20…+22 градуси, а вдень повітря прогріватиметься до +35. У четвер, 6 серпня, місцями очікується до +37 градусів.

У ніч проти 7 серпня температура залишатиметься високою — близько +21…+23 градусів. Удень до столиці та області дістанеться атмосферний фронт, який принесе короткочасні дощі та грози.

Опади затримаються і 8 серпня. Водночас спека нарешті послабшає: денна температура знизиться до комфортніших +26…+28 градусів.

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Раніше метеоролог Віталій Шпиг зазначав, що спека до +40 градусів і вище поступово перестає бути винятковою для України. За його словами, через глобальне потепління періоди з такими температурами можуть повторюватися щороку.

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