П’яний водій трактора на Київщині на смерть збив 6-річну дівчинку: подробиці

ДТП

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На Київщині повідомили про підозру 22-річному водію трактора, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП. В аварії загинула 6-річна дівчинка.

Про це інформує поліція Києва.

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Велосипед

Що відомо про аварію

Трагічна подія сталася 3 серпня близько 10:30 у селі Землянка Кагарлицької громади.

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За попередніми даними поліції, водій трактора із завантаженим причепом під час обгону не витримав безпечної бокової дистанції та зачепив велосипед, яким їхала дитина. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що водій був напідпитку — в його організмі виявили 1,69 проміле алкоголю.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило смерть людини. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Досудове розслідування триває.

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Раніше на Одещині сталася трагедія — 38-річна жінка, виїжджаючи мікроавтобусом із подвір’я, випадково збила свого однорічного сина. За попередніми даними, дитина вибігла під колеса автомобіля, а від отриманих травм загинула на місці. На місці події працювали правоохоронці, які встановлюють усі обставини трагедії. Поліція вкотре закликала водіїв перед початком руху ретельно перевіряти, чи немає поруч дітей або людей у «сліпій зоні» автомобіля.

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