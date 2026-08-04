ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
830
Час на прочитання
2 хв

ЗСУ розтрощили ще два мости окупантів і "підсмажили" базу ФСБ в тилу — деталі від Генштабу

Зокрема, під ударом опинилися автомобільний міст у Курській області та пункт ФСБ на Херсонщині.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 4 серпня Сили оборони завдали ударів по військових об’єктах росіян на територіях України та РФ. Під вогнем опинилися автомобільний і залізничний мости, а також пункт дислокації ФСБ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Вночі підрозділи Сил оборони України завдали удару по тимчасовому пункту дислокації підрозділу ФСБ у селі Щасливцеве Херсонської області. Інформація про втрати противника наразі уточнюється.

Крім того, українські військові уразили автомобільний міст через річку Сейм поблизу села Зване Курської області РФ, а також залізничний міст через річку Молочна в районі Світлодолинського Запорізької області. За даними Сил оборони, ці об’єкти окупанти використовували для військової логістики та перекидання особового складу й техніки.

Також ударів завдали по ремонтних підрозділах російських військ у Вовчанському Запорізької області та Вільному на Донеччині.

В окупованому Криму було уражено пункт комунікації та живлення ретранслятора ударних дронів типу «Герань/Гербера» в Оленівці, а також вежу із засобами радіоелектронної боротьби в Артемівці.

Окрім цього, у Бахмуті Донецької області українські захисники завдали удару по пункту управління російських військ і вузлу зв’язку.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що українські військові й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Росії.

Нагадаємо, напередодні підрозділ «Птахи Мадяра» знищив на окупованій частині Запорізької області колону окупантів із двох бензовозів і супроводжувального авто. Командувач СБУ Роберт Бровді «Мадяр» опублікував відео ураження з іронічним коментарем про постачання пального до Криму.

Своєю чергою спецпідрозділ ГУР Міноборони України Group 13 вперше застосував новітні морські платформи Magura з носіями FPV-дронів для удару по суходолу у Криму, знищивши машину управління комплексу «Підліт» та систему «Пароль-4».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
830
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie