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ЗСУ розтрощили ще два мости окупантів і "підсмажили" базу ФСБ в тилу — деталі від Генштабу
Зокрема, під ударом опинилися автомобільний міст у Курській області та пункт ФСБ на Херсонщині.
У ніч проти 4 серпня Сили оборони завдали ударів по військових об’єктах росіян на територіях України та РФ. Під вогнем опинилися автомобільний і залізничний мости, а також пункт дислокації ФСБ.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Вночі підрозділи Сил оборони України завдали удару по тимчасовому пункту дислокації підрозділу ФСБ у селі Щасливцеве Херсонської області. Інформація про втрати противника наразі уточнюється.
Крім того, українські військові уразили автомобільний міст через річку Сейм поблизу села Зване Курської області РФ, а також залізничний міст через річку Молочна в районі Світлодолинського Запорізької області. За даними Сил оборони, ці об’єкти окупанти використовували для військової логістики та перекидання особового складу й техніки.
Також ударів завдали по ремонтних підрозділах російських військ у Вовчанському Запорізької області та Вільному на Донеччині.
В окупованому Криму було уражено пункт комунікації та живлення ретранслятора ударних дронів типу «Герань/Гербера» в Оленівці, а також вежу із засобами радіоелектронної боротьби в Артемівці.
Окрім цього, у Бахмуті Донецької області українські захисники завдали удару по пункту управління російських військ і вузлу зв’язку.
У Генштабі ЗСУ наголосили, що українські військові й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Росії.
Нагадаємо, напередодні підрозділ «Птахи Мадяра» знищив на окупованій частині Запорізької області колону окупантів із двох бензовозів і супроводжувального авто. Командувач СБУ Роберт Бровді «Мадяр» опублікував відео ураження з іронічним коментарем про постачання пального до Криму.
Своєю чергою спецпідрозділ ГУР Міноборони України Group 13 вперше застосував новітні морські платформи Magura з носіями FPV-дронів для удару по суходолу у Криму, знищивши машину управління комплексу «Підліт» та систему «Пароль-4».