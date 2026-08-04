«Засунув руку мені в штани»: колишні учениці заявили про секс-домагання з боку засновника EnglishTop

Віктор Снігуров / © із соцмереж

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Засновника приватної школи англійської мови EnglishTop у Хмельницькому Віктора Снігурова підозрюють у сексуальних домаганнях до учениць. Жертви тільки через десятки років наважилися розповісти про насильство з боку вчителя.

Про це йдеться у матеріалі hromadske, який отримав лист від низки жінок та дівчат.

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Нині Віктор Снігуров обвинувачений у справі про зберігання та поширення дитячої порнографії. 4 серпня мало відбутися підготовче засідання, але його перенесли через відсутність адвокатки.

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«Надіслав фото, де лежав у трусах і з оголеним торсом»

У 2015 році за оголошенням про пошук викладачів англійської мови Вікторія Півторак прийшла на співбесіду до Снігурова. За її словами, Снігуров умів справляти враження: екстравертний, епатажний, завжди налаштований позитивно.

«Згодом він додав мене у „ВКонтакті“ й запитав, коли я зможу почати працювати. Буквально на початку нашої комунікації він написав, що перебуває в лікарні через якусь травму, і надіслав фото, де лежав у трусах і з оголеним торсом. Я не знала, як на це реагувати. Це поставило мене у ступор», — пригадує Вікторія.

Усе ж жінка погодилася працювати, але невдовзі Снігуров почав писати їй ночами й розпитувати про особисте. За словами жінки, на роботі він міг торкнутися її, обійняти або поцілувати в щоку. Такі прояви уваги були раптовими й не мали нічого спільного з робочою комунікацією. Через два місяці Вікторія звільнилася зі школи.

«З оголеним торсом грав на гітарі»: розповідь колишньої учениці школи

Через деякий час із Вікторією зв’язалася Олена — одна з її колишніх учениць в EnglishTop. Дівчина запитала, чи могли б вони продовжити заняття удвох. Нині Олені 23 роки. Коли вона навчалася в EnglishTop, їй було 13. Вона також розповіла про сексуальні натяки та навіть переслідування з боку Снігурова.

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За словами Олени, Снігуров почав листуватися з нею в соцмережах і якось надіслав їй відео, на якому з оголеним торсом грав на гітарі й співав англійською. Потім попросив перекласти пісню та переказати її на наступному уроці.

«Це була пісня відвертого змісту, 18+. Спочатку я була шокована самим відео, а потім — текстом пісні. Мене це дуже вразило», — додала вона, але через страх нікому не розповіла.

За тиждень-два Олена знову прийшла на заняття до школи, де, за її словами, Снігуров підійшов до неї, почав обіймати і запропонував підвезти її додому. Вона відмовилася, а згодом побачила його машину, яка їхала за нею.

«Я пам’ятаю, як ішла вулицею, а його машина їхала за мною. Добре, що я зайшла в один із дворів і просиділа там приблизно п’ять хвилин. Коли вийшла, його вже не було. Мене це дуже налякало», — поділилася дівчина.

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Після цього вона розповіла все батькам, показала повідомлення вчителя — і вони пішли із EnglishTop.

«Широко розставив ноги й присунув мене так, що мої ноги опинилися між його»

Ще одна жертва Снігурова — Анна Зелінська. Їй зараз 38 років. Події, про які вона розповідає, сталися 22 роки тому. На той час школа англійської мови мала іншу назву.

«Я справді мовчала майже 22 роки. Коли насильник вдається до грумінгу, він переконує жертву, що вона сама винна в тому, що сталося. Через це дівчата, з якими таке сталося нещодавно, можуть мовчати роками, доки самі не усвідомлять, що це була не їхня вина», — розповідає жінка.

Анна стверджує, що упродовж десятиліть Снігуров залучав учнів за схожою схемою, яка діяла так. Він домовлявся з директорами загальноосвітніх шкіл, приходив до класів і рекламував власну школу англійської мови.

Вона почала навчатися у школі Снігурова у 2001 році. Перед початком курсів їй пообіцяли сертифікат нібито від американського університету. Через три роки, коли дівчина почала вимагати обіцяний документ, Снігуров запропонував їй індивідуальне заняття. Мовляв, хотів перевірити, чи готова вона до тесту, після якого видають сертифікат.

«На самому початку уроку він розвернув мій стілець до себе, щоб я сиділа обличчям до нього, а не боком. Він широко розставив ноги й присунув мене так, що мої ноги опинилися між його. Потім поклав руки мені на ноги й тримав їх там протягом усього заняття. У 16 років для мене це був шок. Це був дорослий чоловік, а я взагалі не знала, що робити. Зараз розумію, що він перевіряв мою реакцію», — розповідає Анна.

Після цього уроку адміністратори школи передзвонили Анні й повідомили, що Віктор хоче провести безоплатне та індивідуальне заняття. Дівчина, якій було 16 років, погодилася. Та коли вона зайшла в клас, Снігуров запропонував провести урок у кав’ярні.

«Я не побачила в цьому нічого поганого: центр міста, навколо люди. Ми вийшли з класу й пройшли повз стіл адміністраторок. Вони завжди сиділи там удвох. Він сказав: „Ми на каву“. Вони відповіли: „Добре“. Тобто вони вже знали, що він возить дівчат на каву, і ніяк не відреагували», — розповіла Анна.

Однак, за її словами, вчитель повіз її за місто у ліс, де почав приставати.

«Він замовив каву в кафе „Три ведмеді“. Я, звичайно, була насторожена, але, знову ж таки, була дитиною й перебувала в заціпенілому стані. Він поводився зі мною як друг, ніби я йому цікава, подобаюся. Ми випили кави, і він запропонував прогулятися лісом. Ми зайшли недалеко в ліс. Він зупинився, притиснув мене до себе й поцілував. Потім ззаду засунув руку мені в штани, а палець — в анус», — пригадує жінка.

Після цього, як стверджує жінка, Снігуров відвіз її до школи.

«Я знову була в шоковому, заціпенілому стані. Не пам’ятаю, скільки це тривало: одну хвилину чи 15 хвилин. Але пам’ятаю, що це сталося. Потім він відвів мене до машини й завіз назад до школи. Звідти я пішла додому», — додала вона.

Ба більше, вона розповіла, що бачила на власні очі, як у Снігурова у класі на колінах сиділа дівчинка, молодша за неї.

«Відчинила двері й побачила Снігурова. У нього на колінах сиділа дівчинка, молодша за мене. Вона мала дуже юний вигляд. Тоді я зрозуміла, що це цілий ланцюг, нескінченний потік дівчат, щодо яких він чинить сексуальне насильство. Після цього я більше туди не ходила. У мене вже не було ілюзій, що він мене якось любить, бо я побачила, що я не одна. Я перестала туди ходити. Більше зв’язку з ним не було», — сказала вона.

В Анни були погані стосунки з батьками, і їм вона нічого не розповіла.

© із соцмереж

«Узяв силою…Хотіла викинутися з вікна»

Ще одна жінка, яка побажала залишатися анонімною з міркувань безпеки, також заявила про сексуальне насильство, якого зазнала в підлітковому віці. Коли їй було 16 років — у 2004 році, Снігуров почав писати їй у соцмережі.

«Почав писати в соцмережах і питати, як у мене справи. Підвозити додому після школи. Але одного разу додому він не повіз. Узяв силою! Батьки, коли дізналися, сказали, що підуть до нього. Я ж відповідала, що викинуся з вікна, якщо вони дадуть цьому розголосу! Думаю, на це й розраховано», — каже вона.

Жінки, які заявили про домагання з боку Снігурова, об’єдналися в закриту спільноту. За їхніми словами, там уже зібрали майже пів сотні історій від різних дівчат і жінок. Кілька дівчат написали заяви в поліцію, частина виступає свідками.

Потерпілі дівчата дали журналісту прослухати аудіоповідомлення, які, за їхніми словами, Снігуров надсилав їм упродовж останніх кількох років. Голос на цих записах схожий на голос Віктора.

«Хай це буде між нами, харашо?»

«Я не сумніваюсь, яка ти вузенька. Хочеш х*й, товстий? Буду їб*ти тебе рачком», — говорив Віктор неповнолітній учениці 2020 року.

На сьогодні Снігурову 58 років, а у повідомленнях, на думку журналіста, він наслідує стиль підлітків. Водночас він переконує їх періодично видаляти листування з ним і каже, наприклад:

«Так прикольно общатися. Хай це буде між нами, харашо? Бо, навєрно, мало хто пойме, що ми так плотно общаємось. […] Лучше всього видаляй нафіг [листування], будемо нове заводити. Ми просто болтаємо, але батьки можуть напрягтись, навєрно».

Чому батьки продовжували віддавати своїх дітей до Снігурова і що кажуть у школі

Жінки, які розповіли про сексуальні домагання, відповідали, що репутація хорошого викладача виявилася значно сильнішою. Одні просто не хотіли вірити, що він здатен на таке, а інші взагалі нічого про ці звинувачення не знали.

Наразі приміщення приватної школи EnglishTop нині зачинене, а номери телефонів вимкнені. Філія EnglishTop у гімназії №20 також не працює. Там для видання повідомили, що керівництво нині у відпустці. Чи розірвуть зі Снігуровим договір оренди, стане відомо в серпні.

Адміністраторка EnglishTop Ірина телефоном сказала, що шокована цими історіями і що начебто звільнилася.

© із соцмереж

Зарплата була у конвертах та не платилися податки — колишній вчитель школи

Колега Ян Ерл-Ружицький, який кілька років викладав в EnglishTop і звільнився у 2023 році, стверджує, що школа Снігурова працювала без належного оформлення та сплати податків, а викладачі отримували зарплату неофіційно.

За його словами, він про це дізнався від учениці, з якою почав займатися індивідуально після звільнення з EnglishTop. Водночас Ян зазначає, що певні чутки чув і раніше, ще коли працював у школі.

Де сам Снігуров

Журналісти видання намагалися зв’язатися зі Снігуровим. На дзвінки він не відповідав. Сторінки в соцмережах видалив. Двері квартири не відчинив, хоча, за словами журналіста, було чути, що всередині начебто хтось є.

Сусідка розповіла, що не бачила Віктора близько тижня, однак зустрічала його дівчину. Місцеві підозрюють, що на момент початку стосунків зі Снігуровим вона могла бути неповнолітньою.

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