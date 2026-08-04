«Засунул руку мне в штаны»: бывшие ученицы заявили о сексе-домогательствах со стороны основателя EnglishTop

Виктор Снигуров / © из соцсетей

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Основатель частной школы английского языка EnglishTop в Хмельницком Виктор Снегуров подозревается в сексуальных домогательствах к ученицам. Жертвы лишь спустя десятки лет решились рассказать о насилии со стороны преподавателя.

Об этом говорится в материале hromadske, получившем письмо от ряда женщин и девушек.

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В настоящее время Виктор Снигуров обвинен в деле хранения и распространения детской порнографии. 4 августа должно было состояться подготовительное заседание, но его перенесли из-за отсутствия адвоката.

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«Отправил фото, где лежал в трусах и с обнаженным торсом»

В 2015 году по объявлению о поиске преподавателей английского языка Виктория Полторак пришла на собеседование к Снегурову. По ее словам, Снигуров умел производить впечатление: экстравертный, эпатажный, всегда настроен положительно.

«Впоследствии он добавил меня во ВКонтакте и спросил, когда я смогу начать работать. Буквально в начале нашей коммуникации он написал, что находится в больнице из-за какой-то травмы и прислал фото, где лежал в трусах и с обнаженным торсом. Я не знала, как на это реагировать. Это поставило меня в ступор», — вспоминает Виктория.

Все же женщина согласилась работать, но вскоре Снегирев начал писать ей по ночам и расспрашивать о личном. По словам женщины, на работе он мог коснуться ее, обнять или поцеловать щеку. Такие проявления внимания были внезапными и не имели ничего общего с рабочей коммуникацией. Через два месяца Виктория уволилась из школы.

«С обнаженным торсом играл на гитаре»: рассказ бывшей ученицы школы

Через некоторое время с Викторией связалась Елена — одна из ее бывших учениц в English Top. Девушка спросила, могли бы они продолжить занятия вдвоем. Сейчас Елене 23 года. Когда она училась в EnglishTop, ей было 13. Она также рассказала о сексуальных намеках и даже преследованиях со стороны Снегурова.

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По словам Елены, Снигуров начал переписываться с ней в соцсетях и однажды прислал ей видео, на котором с обнаженным торсом играл на гитаре и пел на английском. Потом попросил перевести песню и пересказать ее на следующем уроке.

«Это была песня откровенного содержания, 18+. Сначала я была шокирована самим видео, а затем текстом песни. Меня это очень поразило», — добавила она, но из-за страха никому не рассказала.

Через неделю-две Елена снова пришла на занятия в школу, где, по ее словам, Снигуров подошел к ней, начал обнимать и предложил подвезти ее домой. Она отказалась, а потом увидела его машину, которая ехала за ней.

«Я помню, как шла по улице, а его машина ехала за мной. Хорошо, что я зашла в один из дворов и просидела там около пяти минут. Когда вышло, его уже не было. Меня это очень испугало», — поделилась девушка.

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После этого она рассказала все родителям, показала сообщение учителя и они ушли из EnglishTop.

«Широко расставил ноги и придвинул меня так, что мои ноги оказались между ним»

Еще одна жертва Снегурова — Анна Зелинская. Ей сейчас 38 лет. События, о которых она рассказывает, произошло 22 года назад. В то время школа английского языка имела другое название.

«Я действительно молчала почти 22 года. Когда насильник прибегает к грумингу, он убеждает жертву, что она сама виновата в произошедшем. Поэтому девушки, с которыми такое произошло недавно, могут молчать годами, пока сами не осознают, что это была не их вина», — рассказывает женщина.

Анна утверждает, что на протяжении десятилетий Снигуров привлекал учащихся по схожей схеме, которая действовала так. Он договаривался с директорами общеобразовательных школ, приходил в классы и рекламировал собственную школу английского языка.

Она начала учиться в Снегуровской школе в 2001 году. Перед началом курсов ей пообещали сертификат от американского университета. Через три года, когда девушка потребовала обещанный документ, Снигуров предложил ей индивидуальное занятие. Мол, хотел проверить, готова ли она к тесту, после которого выдают сертификат.

«В самом начале урока он развернул мой стул к себе, чтобы я сидела лицом к нему, а не боком. Он широко расставил ноги и придвинул меня так, что ноги мои оказались между ним. Потом положил руки мне на ноги и держал их там на протяжении всего занятия. В 16 лет это был для меня шок. Это был взрослый мужчина, а я вообще не знала, что делать. Сейчас понимаю, что он проверял мою реакцию», — рассказывает Анна.

После этого урока администраторы школы перезвонили Анне и сообщили, что Виктор хочет провести бесплатное и индивидуальное занятие. Девушка, которой было 16 лет, согласилась. Но когда она вошла в класс, Снигуров предложил провести урок в кафе.

«Я не увидела в этом ничего плохого: центр города, вокруг люди. Мы вышли из класса и прошли мимо стола администраторов. Они всегда сидели там вдвоем. Он сказал: „Мы на кофе“. Они ответили: „Хорошо“. То есть они уже знали, что он возит девушек на кофе, и никак не отреагировали», — рассказала Анна.

Однако, по ее словам, учитель увез ее за город в лес, где начал приставать.

«Он заказал кофе в кафе „Три медведя“. Я, конечно, была насторожена, но опять же была ребенком и находилась в оцепеневшем состоянии. Он обращался со мной как друг, будто я ему интересна, нравлюсь. Мы выпили кофе, и он предложил прогуляться по лесу. Мы вошли недалеко в лес. Он остановился, прижал меня к себе и поцеловал. Потом сзади сунул руку мне в штаны, а палец — в анус », — вспоминает женщина.

После этого, как утверждает женщина, Снегирев отвез ее в школу.

«Я снова была в шоковом, оцепеневшем состоянии. Не помню сколько это длилось: одну минуту или 15 минут. Но помню, что это вышло. Потом он отвел меня в машину и отвез обратно в школу. Оттуда я пошла домой», – добавила она.

Более того, она рассказала, что видела своими глазами, как у Снегурова в классе на коленях сидела девочка младше ее.

«Отворила дверь и увидела Снегурова. У него на коленях сидела девочка младше меня. Она выглядела очень юно. Тогда я поняла, что это целая цепь, бесконечный поток девушек, в отношении которых он совершает сексуальное насилие. После этого я больше не ходила туда. У меня уже не было иллюзий, что он меня как-то любит, потому что я увидела, что я не одна. Я перестала ходить туда. Больше связи с ним не было», — сказала она.

У Анны были плохие отношения с родителями, и им она ничего не рассказала.

© из соцсетей

«Взял силой… Хотела выброситься из окна»

Еще одна женщина, пожелавшая оставаться анонимной из соображений безопасности, также заявила о сексуальном насилии, подвергшемся в подростковом возрасте. Когда ей было 16 лет — в 2004 году, Снигуров начал писать ей в соцсети.

«Начал писать в соцсетях и спрашивать, как у меня дела. Подвоз домой после школы. Но однажды домой он не повез. Взял силой! Родители, когда узнали, сказали, что пойдут к нему. Я же отвечала, что выброшусь из окна, если они дадут этой огласке! Думаю, на это и рассчитано», — говорит она.

Женщины, заявившие о притязаниях со стороны Снегурова, объединились в закрытое сообщество. По их словам, там уже собрали почти полсотни историй от разных девушек и женщин. Несколько девушек написали заявления в полицию, часть выступает свидетелями.

Потерпевшие девушки дали журналисту прослушать аудиосообщения, которые, по их словам, Снигуров присылал им последние несколько лет. Голос этих записей похож на голос Виктора.

«Пусть это будет между нами, хорошо?»

«Я не сомневаюсь, какая ты узенькая. Хочешь х*й, толстый? Буду ехать тебя рачком», — говорил Виктор несовершеннолетней ученице 2020 года.

На сегодняшний день Снигурову 58 лет, а в сообщениях, по мнению журналиста, он следует стиль подростков. В то же время он убеждает их периодически удалять переписку с ним и говорит, например:

«Да прикольно общаться. Пусть это будет между нами, хорошо? Ибо, наверное, мало кто поймет, что мы так общаемся. […] Лучше всего удаляй нафиг [переписку], будем новое заводить. Мы просто болтаем, но родители могут напрячься, наверно».

Почему родители продолжали отдавать своих детей в Снегуров и что говорят в школе

Женщины, рассказавшие о сексуальных домогательствах, отвечали, что репутация хорошего преподавателя оказалась гораздо сильнее. Одни просто не хотели верить, что он способен на такое, а другие вообще ничего об этих обвинениях не знали.

Помещение частной школы EnglishTop в настоящее время закрыто, а номера телефонов выключены. Филиал EnglishTop в гимназии №20 также не работает. Там сообщили, что руководство сейчас в отпуске. Разорвут ли со Снегиревым договор аренды, станет известно в августе.

Администратор EnglishTop Ирина по телефону сказала, что шокирована этими историями и что якобы уволилась.

© из соцсетей

Зарпалата была в конвертах и не платились налоги — бывший учитель школы

Коллега Ян Эрл-Ружицкий, несколько лет преподававший в EnglishTop и уволившийся в 2023 году, утверждает, что школа Снегурова работала без надлежащего оформления и уплаты налогов, а преподаватели получали зарплату неофициально.

По его словам, он об этом узнал от ученицы, с которой начал заниматься индивидуально после увольнения из EnglishTop. В то же время Ян отмечает, что некоторые слухи слышал и раньше, когда работал в школе.

Где сам Снегирев

Журналисты издания пытались связаться со Снегиревым. На звонки он не отвечал. Страницы в соцсетях удалили. Дверь квартиры не открыл, хотя, по словам журналиста, было слышно, что внутри вроде бы кто-то есть.

Соседка рассказала, что не видела Виктора около недели, однако встречала его девушку. Местные подозревают, что к моменту начала отношений со Снигуровым она могла быть несовершеннолетней.

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