Заслуженная артистка Украины шокировала признанием о домогательствах со стороны режиссера

Елена Узлюк

Реклама

Известная актриса и заслуженная артистка Украины Елена Узлюк призналась о сексуальных домогательствах на съемках и впервые раскрыла травматическую историю с начала 90-х.

Об этом эпизоде она заговорила только сейчас, в откровенном разговоре. Актриса долго не решалась возвращаться к воспоминаниям. Говорит, пережитое оставило глубокий след и повлияло на ее отношение к профессии. Имя режиссера она не называет. Отмечает лишь, что его уже нет в живых. В то время ей было всего 19 лет.

«Я была в красивом пеньюаре. Режиссер заталкивает меня в декорацию, в комнату, говорит, что я должна снять пеньюар, и заталкивается очень веселый пожилой актер без штанов. Со мной случился какой-то припадок. Это было настолько низко. Они меня настолько оскорбили. Я вылетела из этой комнаты, заплакала», — вспомнила актриса в интервью Алине Доротюк.

Реклама

Елена Узлюк

После этого, по словам Узлюк, ситуация только ухудшилась. Вместо поддержки она получила осуждение и непонимание. Коллеги отнеслись к ее реакции как к «проблеме», а не как к сигналу тревоги. Съемки продолжились уже без нее.

«Они меня очень травмировали. Я когда этого режиссера потом видела, я его так ненавидела. У меня был колоссальный стресс. Мне было где-то 19 лет», — поделилась она.

Самым болезненным стало то, что тогда она не смогла рассказать об этом даже самым близким. Признается: стыд и страх заставили молчать. Об инциденте знала только подруга, которая была рядом на площадке.

