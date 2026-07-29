Джареда Лето звинуватили в домаганнях: ймовірні чотири жертви шокували заявами, а зірка відреагував

Джаред Лето / © Associated Press

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Фронтмен Thirty Seconds to Mars, актор і співак Джаред Лето, який неодноразово обурював українців симпатією до Росії, втрапив у черговий гучний скандал із домаганнями.

Цього разу приводом став документальний фільм BBC «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret» («Джаред Лето: Темна таємниця Голлівуду»), автори якого провели багатомісячне розслідування щодо поведінки соліста Thirty Seconds to Mars.

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Журналісти BBC поспілкувалися із десятьма жінками, більшість із яких уперше погодилися публічно розповісти свої історії. Чотири співрозмовниці висунули звинувачення, які стосуються ймовірних злочинів сексуального характеру, тоді як інші розповіли про сексуалізовані дзвінки, домагання або неприйнятну поведінку музиканта в той час, коли вони були неповнолітніми чи зовсім юними.

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Події, про які йдеться, нібито відбувалися упродовж 2002-2016 років. У той період самому Лето було від 30 до 40 років. Зараз йому 54.

Джаред Лето / © Associated Press

Водночас автори документального фільму наголошують, що не обмежилися лише усними свідченнями. Частину історій журналісти змогли підтвердити за допомогою фотографій, електронного листування, повідомлень, а також розмов із людьми, яким потерпілі розповідали про пережите ще багато років тому.

Одна з ймовірних жертв стверджує, що у 17-річному віці зазнала сексуального насильства у ванній кімнаті мотелю. Інша розповіла, що, коли їй було 19 років, її несподівано залишили наодинці з артистом у готельному номері, де він нібито погрожував їй сексуальним насильством.

Ще одна співрозмовниця BBC заявила, що мала інтимний зв’язок із Лето у 17-річному віці. За її словами, вона нагадала музиканту, що в Каліфорнії вік сексуальної згоди становить 18 років, однак він нібито не надав цьому жодного значення, а навпаки просив бути його «маленькою дівчинкою» й називати його «татком». Якщо ці твердження відповідають дійсності, йдеться про можливий злочин відповідно до законодавства штату.

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Джаред Лето / © Getty Images

Четверта жінка стверджує, що познайомилася з артистом, коли їй було лише 16 років. За її словами, Лето неодноразово телефонував їй із відверто сексуальними пропозиціями та користувався власною популярністю, аби схилити її до інтимних стосунків. Вона також розповіла, що згодом отримала угоду про нерозголошення (NDA), яка мала заборонити їй розповідати про зв’язок із музикантом. Втім, документ вона підписувати відмовилася.

Інша учасниця розслідування пригадала, що у 14-річному віці музикант зробив сексуалізований коментар щодо її грудей під час автограф-сесії. Попри присутність її матері, він нібито повторив свої слова, а згодом попросив охоронця провести дівчину за лаштунки.

Окрім свідчень жінок, у фільмі з’явилися двоє колишніх працівників команди Thirty Seconds to Mars. Вони розповіли, що персонал неодноразово почувався ніяково через спілкування музиканта з молодими прихильницями. За їхніми словами, після концертів окремих дівчат регулярно проводили до гримерки Лето або в будинок, де перебував гурт. Один із колишніх співробітників зазначив, що різниця у віці між артистом і цими дівчатами здавалася команді занадто великою.

Джаред Лето / © Associated Press

BBC також звертає увагу, що це не перший випадок, коли навколо Джареда Лето виникають подібні звинувачення. Ще 2025 року видання Air Mail опублікувало матеріал, у якому дев’ять жінок заявили про нібито неналежну поведінку музиканта. Тоді представники артиста категорично заперечили всі закиди. Крім того, журналісти BBC нарахували понад 120 публічних дописів і свідчень, які роками з’являлися в Мережі та стосувалися схожої поведінки Лето щодо молодих жінок.

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Сам Джаред Лето спершу не відповів на неодноразові запити BBC про коментар. Водночас після виходу документального фільму артист виступив із заявою для Page Six, у якій категорично відкинув усі звинувачення та запевнив, що «ніколи в житті не вчиняв сексуального насильства». 54-річний артсит назвав усі обвинувачення «абсолютною та категоричною брехнею».

До слова, це вже далеко не перший гучний скандал довкола Джареда Лета. Після початку повномасштабного вторгнення він неодноразово викликав хвилю обурення через свої заяви про Росію й свої плани виступити там. Артист навіть нещодавно вирізнився пафосною ходою під трек путініста.

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