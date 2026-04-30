Джаред Лето на тлі неоднозначних заяв оскандалився пафосною ходою під трек путініста

Джаред Лето

Американський актор Джаред Лето знову опинився в центрі уваги через неоднозначну поведінку щодо росіян.

Одіозний артист опублікував у TikTok відео, де дефілює вулицею під трек російського виконавця Starly. Для ролика він обрав ефектний образ із масивною шубою, темним одягом і окулярами й зробив знімання у сповільненому форматі з фільтрами.

Композиція, яку використав актор, є римейком пісні «Бродяга» Ельбруса Джанмірзоєва і наразі активно віруситься в російських соцмережах. Тож цей вибір і викликав хвилю обурень з боку тих, хто засуджує агресію РФ.

Тим часом окупанти почали активно підтримувати Лето, залишаючи захоплені відгуки та навіть запрошуючи його приїхати до країни-агресора. А той радо відповідав і на коментарі російською мовою залишав різноманітні емоджі, які відображали сміх і надію.

До слова, це не перший подібний випадок. Раніше актор уже потрапляв під критику через взаємодію з росіянами. Зокрема, після церемонії BAFTA він поділився фото з російськими акторами, проігнорувавши успіх українського фільму «Камінь, ножиці, папір» за участю Олександра Рудинського.

Згодом Джаред зібрався давати концерти в РФ і Україні. І пообіцяв втілити цю мрію, коли «ці негаразди закінчаться». Крім того, артист дозволив собі назвати кровопролитну війну «проблемами».

Цікаво, що раніше музикант підтримував Україну, приїжджав із візитами та навіть вшановував пам’ять Героїв Небесної Сотні. Одразу на початку повномасштабного вторгнення він став на бік українців, але тепер, схоже, займає неоднозначну позицію.

