Джаред Лето анонсував концерти в Росії і назвав війну в Україні "проблемою"

Американський актор та співак Джаред Лето разом зі своїм гуртом Thirty Seconds to Mars відіграв концерт у Сербії, де неабияк обурив висловлюваннями про Росію та війну в Україні.

Артист, коли спілкувався з глядачами, дізнався, що в залі, окрім сербів, є чимало росіян, що, за його словами, він аж "відчув багато російської енергії". Неочікувано Лето вирішив заговорити на концерті про Росію. Зокрема, музикант зібрався у складі гурту Thirty Seconds to Mars поїхати з виступами до Москви та Санкт-Петербурга.

На війну в Україні Джаред Лето не зважає, ба більше, він називає це "проблемами". До РФ з концертами артист зібрався їхати, коли "ці негаразди закінчаться". Щоправда, перед поїздкою до Росії музикант ще й запланував відвідати з виступами Київ.

Джаред Лето неочікувано зібрався давати концерти в Росії, попри війну в Україні

"Ви сумували за нами! Я відчув навколо багато російської енергії. І ось що я вам скажу: одного разу, коли ці всі проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Ми повернемося до Сербії, ми поїдемо до Санкт-Петербурга, Москви, заїдемо до Києва. Ми будемо тусуватися і веселитися. Так має бути", - заявив артист.

Росіянам, яких було чимало на концерті, вочевидь, сподобалися такі заяви. Тож, вони віддячили співаку оваціями. Сам же музикант відповів на це російською "спасибо".

Зазначимо, раніше Джаред Лето підтримував Україну. Він неодноразово виступав у Києві з концертами, після одного з яких вшановував пам'ять Героїв Небесної Сотні. Коли РФ вторглася до України, він підтримав українців та закликав бути обережними. Артист також висловлював сподівання, що "вдасться знайти ненасильницьке рішення конфлікту". Утім, від Росії Лето, схоже, не відхрещується.

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