Джаред Лето анонсировал концерты в России и назвал войну в Украине "проблемой"

Более того, артист еще и заговорил на русском.

Американский актер и певец Джаред Лето вместе со своей группой Thirty Seconds to Mars отыграл концерт в Сербии, где очень сильно возмутил высказываниями о России и войне в Украине.

Артист, когда общался со зрителями, узнал, что в зале, кроме сербов, есть немало россиян, что, по его словам, он аж "почувствовал много российской энергии". Неожиданно Лето решил заговорить на концерте о России. В частности, музыкант собрался в составе группы Thirty Seconds to Mars поехать с выступлениями в Москву и Санкт-Петербург.

На войну в Украине Джаред Лето не обращает внимания, более того, он называет это "проблемами". В РФ с концертами артист собрался ехать, когда "эти проблеми закончатся". Правда, перед поездкой в Россию музыкант еще и запланировал посетить с выступлениями Киев.

Джаред Лето неожиданно собрался давать концерты в России, несмотря на войну в Украине

"Вы скучали по нам! Я почувствовал вокруг много российской энергии. И вот что я вам скажу: однажды, когда эти все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так и должно быть", - заявил артист.

Россиянам, которых было немало на концерте, похоже, понравились такие заявления. Поэтому они отблагодарили певца овациями. Сам же музыкант ответил на это на русском "спасибо".

Напомним, ранее Джаред Лето поддерживал Украину. Он неоднократно выступал в Киеве с концертами, после одного из которых чествовал память Героев Небесной Сотни. Когда РФ вторглась в Украину, он поддержал украинцев и призвал быть осторожными. Артист также выражал надежду, что "удастся найти ненасильственное решение конфликта". Впрочем, от России Лето, похоже, не открещивается.

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