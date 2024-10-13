Вагітна донька Емінема розсекретила стать майбутньої дитини

Єдина біологічна дочка американського репера Емінема, яка чекає на народження первістка, розсекретила стать майбутньої дитини.

Лише нещодавно Гейлі Джейд Скотт оголосила про вагітність, а нині ж розсекретила, хто в неї народиться – хлопчик чи дівчинка. Так, з інтригою донька виконавця тягнути не стала. В одному з випусків свого подкасту на YouTube Гейлі разом із чоловіком Еваном МакКлінтоком організувала своєрідне гендер-паті. Від гучних вечірок донька Емінема відмовилася, а натомість скромно оголосила стать майбутньої дитини.

Закохані просто під час запису подкасту луснули повітряну кульку. Звідти посипалося конфеті блакитного кольору. Відповідно подружжя стане батьками хлопчика. Хоч Гейлі поки не квапиться розсекречувати термін, однак раніше вона ділилася, що малюк народиться 2025 року.

Гейлі Джейд Скотт із чоловіком / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, батьком дитини Гейлі Джейд Скотт став її коханий Еван МакКлінток, з яким вона перебуває у стосунках від 2016 року. У травні цього року пара зіграла весілля.

Єдина донька репера Емінема вагітна первістком

Нагадаємо, наразі при надії перебуває українська акторка Анна Кошмал. Раніше артистка ділилася, чи вже знає стать майбутньої дитини, а також показувала рідкісне фото з чоловіком.

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