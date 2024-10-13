Німеччина більше не відправлятиме важку військову техніку до України – Bild

Шольц "не дав позитивної відповіді" на прохання дозволити завдавати ударів углиб Росії.

Німеччина більше не відправлятиме важку військову техніку до Україну.

Про це пише Bild з посиланням на джерела в німецькій міноборони.

Зазначається, що у Німеччини залишилося ще майже 300 танків Leopard 2, а також БМП та гаубиці у неназваній кількості.

Водночас у Берліні не вірять, що Україна незабаром "зможе" провести контрнаступ.

Крім того, під час останнього візиту Зеленського до Берліна, кацлер Олаф Шольц "не дав позитивної відповіді" на прохання дозволити завдавати ударів углиб Росії та постачатии далекобійні ракети Taurus, а також прискорити прийом України до НАТО.

Попри це, Шольц і не сказав категоричне "ні".

Додамо, канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що його держава планує до кінця року передати Україні пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро. До нього, зокрема, увійдуть системи ППО.

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