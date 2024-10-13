ЗС РФ вночі вдарили по Україні "Іскандерами" та дронами: перші деталі атаки 

У ніч проти 13 жовтня 2024 окупанти атакували українські міста.

Про деталі повітряної атаки повідомили у Повітряних силах України.

"Ворог задав удару по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та з Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської області, а також 68-ма ударними БпЛА. До відбиття нападу залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

В результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БпЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно, внаслідок активної протидії РЕБ.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 13 жовтня атакували Україну іранськими ударними безпілотниками типу "Shahed".

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