У Росії розбився літак Ан-3: вижили не всі  

У Якутії впав літак Ан-3, на борту якого перебували п'ятеро людей. Один із пасажирів загинув.

Про це повідомляє ВВС.

Літак авіакомпанії "Борус" здійснив аварійну посадку за 1,5 км від міста Олєкмінськ.

На борту перебували троє членів екіпажу та два пасажири. Один з пасажирів загинув.

За попередніми даними МНС, під час зльоту з аеропорту Ольокмінська у Ан-3 відмовив двигун, внаслідок чого літак упав за 1,5 км від летовища.

Якутські рятувальники повідомляють, що літак упав у лісовій місцевості.

Нагадаємо, у Підмосков'ї розбився літак Ан-2. На борту нібито було двоє пілотів, вони загинули.

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