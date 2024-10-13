Росія втратила черговий Су-34: аналітики підозрюють, що через F-16

Українські військові за допомогою F-16 могли збити російський винищувач Су-34. Якщо інформація підтвердиться, це стане першим фактом знищення пілотованого винищувача РФ з наданого західними партнерами літака.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що тісно пов'язаний із авіацією російський військовий блогер 12 жовтня написав про втрату літака Су-34. Додаткових подробиць про інцидент він не надав.

За даними блогера, екіпаж російського винищувача загинув. Однак, він зазначив, що ця втрата не була пов'язана з ударом ЗСУ. Водночас інші військові блогери припускають, що Су-34 міг розбитися через технічну несправність або людську помилку.

Російський Telegram-канал, яким, ймовірно, керують російські повітряно-десантні офіцери та штаб угруповання сил РФ "Днепр", повідомив, що український винищувач F-16, імовірно, збив російський винищувач Су-34, коли останній скидав фугасні авіабомби (ФАБ) з уніфікованими модулями планування та корекції (UMPC) на відстань близько 50 кілометрів від лінії фронту.

Згодом цей же Telegram-канал відреагував на інформацію, що Су-34 міг розбитися через технічну несправність або людську помилку і повідомив, що такі гіпотетичні сценарії все ще висвітлюють проблему застарілості російських літаків, а також непрофесіоналізму та виснаження пілотів.

Паблік звинуватив пов'язаних із Кремлем військових блогерів у брехні про катастрофу Су-34 та перешкоджанні російським військам розробляти плани протидії українській загрозі F-16.

Раніше повідомлялося, що росіяни втратили Су-34. Де і за яких обставин це сталося - наразі невідомо.

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