Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни втратили винищувач Су-34 разом з екіпажем – Мережа 

Дата публікації
Перегляди
4832
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Росіяни втратили винищувач Су-34 разом з екіпажем – Мережа 

Су-34 РФ / Фото: Associated Press

Станом на 12:20 офіційної інформації від українського командування немає.

Російські ЗМІ ниють про втрату винищувача Су-34 разом із екіпажем.

По це пишуться українські пабліки із посиланням на російський телеграм-канал Fighterbomber.

"Земля небом, брати…", - написав автор пабліку та прикріпив чорно-біле фото із Су-34. 

Де і коли це сталося – невідомо. 

Наразі офіційної інформації від українського командування немає.

Нагадаємо, раніше в Генштабі інформували, Сили оборони вдарили по російському аеродрому, де базувалися винищувачі Су.

Читайте далі:

Повʼязані теми:

Наступна публікація