Росіяни втратили винищувач Су-34 разом з екіпажем – Мережа 

Станом на 12:20 офіційної інформації від українського командування немає.

Російські ЗМІ ниють про втрату винищувача Су-34 разом із екіпажем.

По це пишуться українські пабліки із посиланням на російський телеграм-канал Fighterbomber.

"Земля небом, брати…", - написав автор пабліку та прикріпив чорно-біле фото із Су-34.

Де і коли це сталося – невідомо.

Наразі офіційної інформації від українського командування немає.

Нагадаємо, раніше в Генштабі інформували, Сили оборони вдарили по російському аеродрому, де базувалися винищувачі Су.

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