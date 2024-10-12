Россияне потеряли истребитель Су-34 вместе с экипажем – Сеть

По состоянию на 12:20, официальной информации от украинского командования нет.
Российские СМИ ноют о потере истребителя Су-34 вместе с экипажем.
По этому пишутся украинские паблики со ссылкой на российский телеграмм-канал Fighterbomber.
"Земля небом, братья...", — написал автор паблика и прикрепил черно-белое фото из Су-34.
Где и когда это произошло – неизвестно.
Пока официальной информации от украинского командования нет.
Напомним, ранее в Генштабе информировали, Силы обороны ударили по российскому аэродрому, где базировались истребители Су.
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