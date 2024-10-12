Вакарчук отреагировал на рейд ТЦК: что он сказал

ТСН.ua спросил Вакарчука о том, какого он мнения о проверке документов и задержании мужчин мобилизационного возраста на своем концерте.

Лидер "Океана Эльзы", певец Святослав Вакарчук впервые прокомментировал события в Киеве, произошедшие после его концерта в пятницу вечером.

Как известно, у Дворца спорта работники ТЦК при поддержке полиции провели массовый рейд, в ходе которого проверяли документы военнообязанных и не обошлись без задержанных.

ТСН.ua спросил Вакарчука о том, какого он мнения об этих событиях.

"У нас сегодня день рождения, я надеюсь, что вы нас тоже поздравляете. Мы очень счастливы, что столько людей пришли и приходят нас поддержать, слушают нашу музыку. Вообще для нас это большой праздник. Эти 30 лет для нас были очень важны. Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В том числе за то, что они сейчас продолжают поддерживать нас. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка", - ответил ТСН.ua Святослав Вакарчук.

Напомним, вчера 11 октября сотрудники ТЦК и полиции провели массовые рейды в разных городах Украины, в частности, под Дворцом спорта в Киеве после концерта группы "Океан Эльзы".

В ответ на массовые облавы Сеть взорвалась мемами.

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