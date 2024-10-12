ТЦК провели рейды по клубам в разных городах – очевидцы

В социальных сетях распространяется фото и видео инцидентов.

Вечером 11 сентября 2024 г. в Украине ТЦК провели мобилизационные рейды в нескольких городах.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

В частности, сообщается, что ТЦК провели рейды по ресторанам в Харькове и Киеве. В частности, информируют, что ТЦК побывали вечером у киевских Goodwine и Avalon.

В Хмельницком и Днепре та же ситуация: ТЦК посетили клубы и местные заведения.

Также в Белой Церкви отряд из 20-30 работников ТЦК отправился на рейд по ночным заведениям.

Тем временем на OLX "аншлаг" людей, продающих свои билеты на концерт "Океана Эльзы". Некоторые даже цену сокращают, чтобы точно забрали билеты.

Напомним, Верховная Рада может разрешить военнообязанным мужчинам, до сих пор не обновившим данные в ТЦК, сделать это, предварительно оплатив половину штрафа.

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