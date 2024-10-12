В российском Курчатове раздался сильный взрыв

В ночь на 12 октября 2024 года в российском Курчатове раздались взрывы.

Об этом информируют мониторинговые каналы с ссылкой на очевидцев.

Отметим, что город расположен недалеко от Курской АЭС.

Также воздушная тревога объявлялась в других русских регионах.

В частности, есть сообщения об атаке неизвестных беспилотников по российским аэропортам.

Так, под ударом оказались Приморско-Ахтарск, Ейск, Орел, Морозовск (на нем находятся борта тактической авиации).

Информация требует подтверждения и уточнения.

Напомним, информация от россиян о якобы ударе по Курской АЭС из систем HIMARS является ложью. ВУкраине подчеркнули, что никто не бил по АЭС и что в этом нет никакой целесообразности.

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