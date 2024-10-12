В российском Курчатове раздался сильный взрыв

Горожане встревожены.
В ночь на 12 октября 2024 года в российском Курчатове раздались взрывы.
Об этом информируют мониторинговые каналы с ссылкой на очевидцев.
Отметим, что город расположен недалеко от Курской АЭС.
Также воздушная тревога объявлялась в других русских регионах.
В частности, есть сообщения об атаке неизвестных беспилотников по российским аэропортам.
Так, под ударом оказались Приморско-Ахтарск, Ейск, Орел, Морозовск (на нем находятся борта тактической авиации).
Информация требует подтверждения и уточнения.
Напомним, информация от россиян о якобы ударе по Курской АЭС из систем HIMARS является ложью. ВУкраине подчеркнули, что никто не бил по АЭС и что в этом нет никакой целесообразности.
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