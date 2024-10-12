Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У російському Курчатові пролунав сильний вибух

У російському Курчатові пролунав сильний вибух

Очевидці повідомляють про сильний вибух / Фото: із соцмереж

Містяни стривожені.

У ніч на 12 жовтня 2024 року у російському Курчатові пролунали вибухи. 

Про це інформують моніторингові канали з посиланням на очевидців. 

Зауважимо, що місто розташоване неподалік Курської АЕС. 

Також повітряна тривога оголошувалася в інших російських регіонах. 

Зокрема, є повідомлення про атаку невідомих безпілотників по російських аеропортах. 

Так, під ударом опинилися  Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Орел, Морозовськ (на ньому перебувають борти тактичної авіації).

Інформація потребує підтвердження та уточнення. 

Нагадаємо, інформація від росіян про начебто удар по Курській АЕС із систем HIMARS є брехнею. В Україні наголосили, що ніхто не бив по АЕС і що в цьому немає жодної доцільності.

Читайте також:

У Курчатові, що на Курщині, лунають вибухи

У Курчатові, що на Курщині, лунають вибухи

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація