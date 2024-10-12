У російському Курчатові пролунав сильний вибух

Містяни стривожені.
У ніч на 12 жовтня 2024 року у російському Курчатові пролунали вибухи.
Про це інформують моніторингові канали з посиланням на очевидців.
Зауважимо, що місто розташоване неподалік Курської АЕС.
Також повітряна тривога оголошувалася в інших російських регіонах.
Зокрема, є повідомлення про атаку невідомих безпілотників по російських аеропортах.
Так, під ударом опинилися Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Орел, Морозовськ (на ньому перебувають борти тактичної авіації).
Інформація потребує підтвердження та уточнення.
Нагадаємо, інформація від росіян про начебто удар по Курській АЕС із систем HIMARS є брехнею. В Україні наголосили, що ніхто не бив по АЕС і що в цьому немає жодної доцільності.
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