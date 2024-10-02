ЗСУ продовжують наступальні операції Курській області: ISW

РФ поширила інформацію про нібито захоплення кількох населених пунктів.
Протягом 30 вересня та 1 жовтня українські Збройні сили продовжували наступальні операції на захід від українського виступу в Курській області у Глушківському районі. Втім, просування вперед не зафіксовано.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Російські джерела та Міноборони, стверджували, що їхні військові нібито відбили українські наступальні операції в районі Нового Шляху та Веселого. Крім того, українські удари по Краснооктябрському свідчать про те, що росіяни все ще контролюють населений пункт.
Також росіяни повідомляли про своє просування і навіть захоплення кількох неназваних населених пунктів. Втім, аналітики ISW не знайшли цьому підтверджень.
Як повідомлялося, росіяни потрапили до власної пастки на Курщині. Так, ворожа колона застрягла у протитанкових пастках, які росіяни спорудили перед українським вторгненням на початку серпня.
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