Експерт назвав міста, в яких будуть найбільші проблеми зі світлом взимку 

В Україні початок відключень світла залежатиме від того, як швидко прийде похолодання. Тривалість може бути як дві-чотири години, так і 14-16. В деяких містах можуть виникнути ще триваліші перебої з енергопостачанням.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтервʼю "Главреду".

"Найскладніша ситуація в Києві, Одесі та Харкові. Це ті три міста, в яких буде найскладніше у будь-якому разі. Просто так історично склалося, що вони залежать від зовнішнього енергопостачання, також у них величезне енергоспоживання всередині. Але і в цих містах з завданням втримати критичну інфраструктуру вдасться впоратись", - наголосив експерт.

Разом з тим Харченко позитивно оцінює муніципальні зусилля в багатьох українських містах. З його слів, влада Києва, Одеси, Львова, Харкова, Херсона, Миколаєва, Житомира, Полтави, Вінниці приділяє багато уваги в підготовці до сезону.

"Інша справа, що сюди є дуже велика кількість розпочатих проєктів, які нереально завершити до цього опалювального сезону, але які будуть сильно сприяти наступному. Однак в підготовці до цього опалювального сезону зроблено багато. Я думаю, що системних проблем з опаленням, водою і каналізацією не має бути. Резервне живлення здебільшого опрацьовано. Опрацьовані і схеми того, яким чином забезпечувати роботу каналізації, опалення в разі обмежень", - розповів Олександр Харченко.

Також експерт розповів, якими тривалими можуть бути відключення світла, коли в Україні похолодає. Втім, на тривалість впливатиме не лише погода за вікном, а й ймовірні російські атаки та, приміром, різні події на атомних енергоблоках.

"Температура в діапазоні від 0° до +5° буде означати певні обмеження на 2-4 години. Якщо температура будуть від -10° до -15°, особливо не протягом двох днів, а протягом двох тижнів, то обмеження будуть тривати і 14-16 годин на добу. Дуже сильно все залежить від того, які будуть атаки, куди вони будуть спрямовані, наскільки будуть успішними і які саме погодні умови будуть взимку", - наголосив фахівець.

Нагадаємо, за словами Олександра Харченка, Україні загрожує блекаут на 3-5 днів, якщо Росія виб’є бодай одну АЕС. Також небажано також допускати будь-які поломки допоміжного обладнання на АЕС, як це було влітку цього року.

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