ЗСУ можуть виконати ще одне важливе завдання на Курщині: експерт назвав умову

РФ досі не мобілізувала всі можливості для зупинки просування ЗСУ в Курській області, які тривають уже майже два місяці.

Про це розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в коментарі 24 Каналу

З його слів, операція на Курщині вже вплинула і далі впливатиме на всю лінію фронту. Зокрема, на Донбасі.

"Виконали основне завдання – Курська операція зв'язала велику кількість техніки, яка уже не з'явиться на Донеччині та зв'язала до 50 тисяч російського війська. Якщо росіяни не вирішать перекидати додаткові сили із українського фронту на Курщину, то буде виконане ще одне бойове завдання – ЗСУ переправляться на лівий берег Сейму", - наголосив військовий експерт.

Світан розповів, що росіяни дещо змінили тактику і тепер намагаються рухатися не повними колонами, а роззосереджуватися по напрямку. Водночас українські БпЛА працюють досить точно, а ефективність досягла практично співвідношення один дрон – один танк.

За словами Світана, все частіше руйнування логістичних шляхів для армії РФ має накопичувальний ефект. Крім того, кількість проблем ворога наростає. Зокрема, росіянам доведеться переходити на диспетчерське керування, що збільшує час доставлення вантажів, каже експерт.

"Це викликає ефект помилки, синергія, яка дозволяє зупинити деякі напрямки. Російська армія без залізничних шляхів – це просто натовп зелених чоловічків", - додав він.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили у новому звіті, що ЗСУ продовжують просуватися в Курській області. Втім, також фіксується просування військ Російської Федерації.

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