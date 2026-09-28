ЗСУ досі тримають частину Курщини: генерал ДШВ розповів навіщо

ЗСУ продовжують утримувати деякі позиції на території Курської області

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Попри закінчення Курської операції ще навесні 2025 року Сили оборони продовжують утримувати частину територій у Курській області РФ.

Для чого це потрібно, розповів командувач 8-го корпусу ДШВ генерал Дмитро Волошин в інтерв’ю «BВС-Україна».

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За його словами, українські військові контролюють лісовий масив поблизу Нового Путі, а також район Політотдельського та лісовий масив поруч.

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«Так, це невеликі окремі ділянки на Курщині, але вони досі є», — зазначив Волошин.

Новий Путь на карті / © Deepstatemap

Генерал заувжив, що торік росіяни агресивно намагалися вибити ЗСУ з Курщини, проте зараз дії ворога стали дещо слабшими.

«Певний час, приблизно рік тому, вони були агресивніші, дійсно хотіли нас вибити. Але великою кількістю залишили там свій особовий склад і відмовилися від цього завдання. Ми, звісно, теж далі не рухалися, тому що у нас є свої проблеми, з якими треба розбиратися. З погляду військового мистецтва, можливо, вони і правильно вчинили: навіщо „бодатися“ за пару-трійку кілометрів своєї території, яка, власне, ні на що не повпливає, якщо можна спробувати наростити свою зону контролю на нашій території», — розмірковує Волошин.

Водночас російські війська, за словами генерала, намагаються створити буферну зону на Сумщині поблизу кордону та шукають слабкі місця в українській обороні. Основною ціллю росіян він назвав Суми.

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Нагадаємо, українська операція в Курській області розпочалася 6 серпня 2024 року. Навесні 2025-го Росія відновила контроль над Суджею та більшою частиною територій, які раніше утримували українські війська.

У березні 2025 року президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція виконала своє завдання.

Нагадаємо, що у квітні цього року Олександр Ширшин розповів про критичні прорахунки командування під час боїв на Курщині.

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