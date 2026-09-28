- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 295
- Час на прочитання
- 2 хв
ЗСУ досі тримають частину Курщини: генерал ДШВ розповів навіщо
Попри закінчення активної фази операції ЗСУ продовжують контролювати дві ділянки на території Курської області РФ.
Попри закінчення Курської операції ще навесні 2025 року Сили оборони продовжують утримувати частину територій у Курській області РФ.
Для чого це потрібно, розповів командувач 8-го корпусу ДШВ генерал Дмитро Волошин в інтерв’ю «BВС-Україна».
За його словами, українські військові контролюють лісовий масив поблизу Нового Путі, а також район Політотдельського та лісовий масив поруч.
«Так, це невеликі окремі ділянки на Курщині, але вони досі є», — зазначив Волошин.
Генерал заувжив, що торік росіяни агресивно намагалися вибити ЗСУ з Курщини, проте зараз дії ворога стали дещо слабшими.
«Певний час, приблизно рік тому, вони були агресивніші, дійсно хотіли нас вибити. Але великою кількістю залишили там свій особовий склад і відмовилися від цього завдання. Ми, звісно, теж далі не рухалися, тому що у нас є свої проблеми, з якими треба розбиратися. З погляду військового мистецтва, можливо, вони і правильно вчинили: навіщо „бодатися“ за пару-трійку кілометрів своєї території, яка, власне, ні на що не повпливає, якщо можна спробувати наростити свою зону контролю на нашій території», — розмірковує Волошин.
Водночас російські війська, за словами генерала, намагаються створити буферну зону на Сумщині поблизу кордону та шукають слабкі місця в українській обороні. Основною ціллю росіян він назвав Суми.
Нагадаємо, українська операція в Курській області розпочалася 6 серпня 2024 року. Навесні 2025-го Росія відновила контроль над Суджею та більшою частиною територій, які раніше утримували українські війська.
У березні 2025 року президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція виконала своє завдання.
Нагадаємо, що у квітні цього року Олександр Ширшин розповів про критичні прорахунки командування під час боїв на Курщині.