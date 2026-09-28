Зірка TikTok Анетта Барсівна приголомшила своїм заробітком на місяць: скільки вона отримує з блогу

Анетта Барсівна / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

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Українська блогерка Анетта Барсівна, яка жартівливо називає себе «королевою Троєщини», відверто розкрила свої заробітки.

Так, у проєкті «Наодинці з Гламуром» зірка не приховує, що зараз її основний дохід становить блог. Вона, зокрема, бере гонорар за розміщення реклами у своїх соцмережах, які мають понад 100 тис. підписників та збирають мільйони переглядів.

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Проте Анетта наголошує, що не береться рекламувати сумнівні продукти чи такі, які їй самій не подобаються, а «йде за покликом душі». Всі фінансові звітності веде її команда. Втім, блогерка припускає, що найбільше за рекламу їй пропонували близько трьох тисяч доларів.

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Анетта Барсівна / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Водночас у розмові з журналісткою Анною Севастьяновою зірка Мережі все ж розсекретила, що її щомісячний заробіток може сягати п’яти-восьми тисяч доларів.

До слова, за плечима у Анетти Барсівни дві вищі освіти — економічна та юридична. Проте зараз вона поставила всю кар’єру на паузу й зосередилася на розважальному контенті. Якщо в майбутньому раптово зникнуть соцмережі, то блогерка переконує, що знайде чим зайнятися, бо вона «людина розумна».

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: АНЕТТА БАРСІВНА: «ТІЛЬКИ НЕ З ПОЛЯКОВОЮ!» | Інтерв’ю про ЗАРОБІТКИ, чоловіка та роботу із ЗІРКАМИ

Нагадаємо, нещодавно колишній ведучий Сергій Притула приголомшив зізнанням про свої багатомільйонні заробітки. Знаменитість назвав точну суму доходів.

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