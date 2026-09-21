Яке церковне свято в Україні 28 вересня

Церковне свято 28 вересня / © pexels.com

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28 вересня (11 жовтня), в православному календарі день пам’яті преподобного ісповідника Харитона. Преподобний Харитон присвятив своє життя служінню Господу. Його духовний шлях був пов’язаний із молитвою, смиренням, працею над собою та прагненням жити відповідно до Євангелія.

Чернече життя ніколи не було лише віддаленням від світу. Його головна мета — внутрішня переміна людини. Монах відмовляється від багатьох земних прив’язаностей не тому, що вважає світ злом, а для того, щоб навчитися ставити Бога на перше місце, приборкувати власні пристрасті та здобувати мир у серці.

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Саме таким шляхом ішов преподобний Харитон. Молитва ставала для нього опорою, а віра — основою життя.

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Особливе місце в житті преподобного Харитона посіли випробування, через які він отримав найменування ісповідника.

Ісповідництво — це подвиг вірності. Людина може втратити свободу, становище, майно, звичний спосіб життя, але зберегти найважливіше — внутрішню свободу та вірність Христові.

У цьому полягає одна з головних духовних істин житія святого: зовнішні обставини не здатні відібрати в людини Бога, якщо вона сама не відмовиться від Нього.

Страждання не зламали преподобного Харитона. Навпаки, вони стали свідченням глибини його віри. Він переносив випробування з терпінням, покладаючи надію на Господа.

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Церковне свято 28 вересня — день пам’яті святого В’ячеслава, князя чеського і Собор преподобних отців Печерських, що спочивають у ближніх печерах

Коли В’ячеслав почав самостійно правити, він прагнув зміцнювати християнство у своїй державі.

Для молодого князя віра не була лише частиною політики. За церковним переданням, він особисто брав участь у богослужіннях, допомагав духовенству, дбав про храми, підтримував нужденних, сиріт і вдів.

Особливо відомою стала його турбота про бідних. Житійна традиція зображує князя людиною милосердною та доступною для тих, хто потребував допомоги.

Це було незвично для уявлень про середньовічного володаря. Від князя очікували сили, військової рішучості та здатності захищати власні інтереси. В’ячеслав же намагався поєднати владу з християнським служінням.

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Він розумів князювання не лише як право наказувати, а як обов’язок відповідати за людей, довірених йому Богом.

Молодший брат В’ячеслава Болеслав мав власні політичні амбіції. Навколо нього поступово сформувалося коло людей, незадоволених правлінням князя.

Напруження між братами зрештою завершилося трагедією.

За традиційною версією житія, Болеслав запросив В’ячеслава на святкування до свого міста. Князь прибув туди, хоча небезпека вже могла бути очевидною.

Наступного ранку В’ячеслав ішов до храму на молитву. Саме тоді на нього напав Болеслав разом зі своїми прибічниками.

В’ячеслав намагався дістатися дверей церкви, але нападники наздогнали його. Князя було вбито біля храму.

Особливе місце серед Печерських святих посідає преподобний Агапіт.

Він доглядав за хворими братами монастиря і, за житійною традицією, допомагав також людям, які приходили до обителі ззовні.

Його назвали лікарем безвідплатним, тому що за свою допомогу він не вимагав плати.

Образ преподобного Агапіта розкриває важливу рису печерського чернецтва: суворий особистий подвиг не відділяв людину від любові до ближнього.

Навпаки, молитва мала приносити плід у вигляді милосердя.

Інший відомий подвижник Ближніх печер — преподобний Аліпій Іконописець.

Його життя показує, що шлях до святості не обмежується лише усамітненою молитвою. Людина може служити Богові також своїм талантом і працею.

Для Аліпія таким служінням став іконопис.

У християнській традиції ікона — не просто релігійна картина. Вона покликана спрямовувати думку людини до Бога і святих. Тому праця іконописця вимагала не тільки майстерності, а й внутрішнього духовного життя.

Так звичайна людська здібність у руках подвижника ставала служінням Церкві.

Але передусім із цими печерами пов’язане ім’я преподобного Антонія Печерського, якого Церква вшановує як одного з основоположників чернечого життя Києво-Печерської обителі.

Церковне свято в Україні 28 вересня за старим календарем

За старим календарем в Україні 28 вересня святкували пам’ять мученика Микити Готфського. У той час серед готів почалися жорстокі гоніння на християн, пов’язані з правителем Атанаріхом. Микита не зрікся Христа навіть перед загрозою смерті. За переказом, за сповідання християнської віри його піддали мучеництву й спалили у вогні приблизно 372 року.

Прикмети 28 вересня

Народні прикмети 28 вересня / © pexels.com

Дикі гуси відлітають на південь — незабаром похолодає.

Гуси часто сідають на землю і не поспішають відлітати — осінь буде довгою, сухою та теплою.

Гусак стоїть на одній нозі — чекали на мороз.

Що не можна робити 28 вересня

Церковні настанови цього дня закликають насамперед стежити за власними словами, думками та вчинками. Християнину слід уникати конфліктів і грубості, не піддаватися заздрості, жадібності та бажанню помсти, не дозволяти зневірі опановувати серце. Водночас важливо проявляти милосердя: якщо людина щиро звертається по посильну допомогу, не варто залишатися байдужим до її потреби.

Що можна робити 28 вересня

У народній традиції 28 вересня вважали днем, коли варто особливо берегтися від недоброго погляду та чужого негативного впливу. За давніми повір’ями, остерігалися передусім людей із темними очима, яким приписували здатність ненавмисно або навмисно наврочити.

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