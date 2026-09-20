Чи має силу роздруківка з "Резерв+": юрист пояснив, що робити без нотаріуса

Резерв+ / © ТСН.ua

Реклама

Роздрукований військово-обліковий документ, сформований через застосунок «Резерв+», не потрібно додатково засвідчувати у нотаріуса. Такий документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий військово-обліковий документ.

На це звернув увагу начальник Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України Тимофій Дудін.

Реклама

Яку силу має роздруківка з «Резерв+»

Як пояснив Дудін, відповідно до пункту 9 Порядку оформлення та видачі військово-облікового документа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року №559, електронний військово-обліковий документ, зокрема його роздрукована версія, та документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу.

Реклама

Тобто роздруківка документа з «Резерв+» не вважається копією паперового військово-облікового документа. Тому вимога про її нотаріальне засвідчення як копії оригіналу в цьому випадку не застосовується.

Як перевіряють документ

Достовірність електронного військово-облікового документа, у тому числі роздрукованого, перевіряється за допомогою QR-коду.

Згідно з пунктом 11 відповідного Порядку, QR-код має бути цілим, придатним для зчитування та нанесеним із достатньою контрастністю.

Саме таким способом можна перевірити електронний ВОД, сформований у «Резерв+».

Реклама

Коли може знадобитися нотаріус

Нотаріальне засвідчення копії можливе в іншій ситуації — якщо йдеться про копію паперового військово-облікового документа.

За правилами вчинення нотаріальних дій нотаріус має особисто порівняти копію з оригіналом документа. Тому для засвідчення копії паперового ВОД необхідно пред’явити його оригінал.

Отже, якщо військово-обліковий документ сформований в електронному вигляді через «Резерв+» і просто роздрукований, засвідчувати таку роздруківку у нотаріуса не потрібно. Її достовірність підтверджується через QR-код.

За словами Дудіна, такий підхід відповідає меті цифровізації державних послуг — спрощувати взаємодію громадян із державою та не створювати додаткових процедур, яких законодавство не передбачає.

Реклама

Нагадаємо, раніше йшлося про відсутність бронювання у військовозобов’язаних. Зокрема, йдеться про неповідомлення про зміну місця проживання або неявку за повісткою.

Новини партнерів

Новини партнерів