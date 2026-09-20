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Чи має силу роздруківка з "Резерв+": юрист пояснив, що робити без нотаріуса
Українцям пояснили, чи потрібно завіряти у нотаріуса документ із «Резерв+».
Роздрукований військово-обліковий документ, сформований через застосунок «Резерв+», не потрібно додатково засвідчувати у нотаріуса. Такий документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий військово-обліковий документ.
На це звернув увагу начальник Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України Тимофій Дудін.
Яку силу має роздруківка з «Резерв+»
Як пояснив Дудін, відповідно до пункту 9 Порядку оформлення та видачі військово-облікового документа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року №559, електронний військово-обліковий документ, зокрема його роздрукована версія, та документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу.
Тобто роздруківка документа з «Резерв+» не вважається копією паперового військово-облікового документа. Тому вимога про її нотаріальне засвідчення як копії оригіналу в цьому випадку не застосовується.
Як перевіряють документ
Достовірність електронного військово-облікового документа, у тому числі роздрукованого, перевіряється за допомогою QR-коду.
Згідно з пунктом 11 відповідного Порядку, QR-код має бути цілим, придатним для зчитування та нанесеним із достатньою контрастністю.
Саме таким способом можна перевірити електронний ВОД, сформований у «Резерв+».
Коли може знадобитися нотаріус
Нотаріальне засвідчення копії можливе в іншій ситуації — якщо йдеться про копію паперового військово-облікового документа.
За правилами вчинення нотаріальних дій нотаріус має особисто порівняти копію з оригіналом документа. Тому для засвідчення копії паперового ВОД необхідно пред’явити його оригінал.
Отже, якщо військово-обліковий документ сформований в електронному вигляді через «Резерв+» і просто роздрукований, засвідчувати таку роздруківку у нотаріуса не потрібно. Її достовірність підтверджується через QR-код.
За словами Дудіна, такий підхід відповідає меті цифровізації державних послуг — спрощувати взаємодію громадян із державою та не створювати додаткових процедур, яких законодавство не передбачає.
Нагадаємо, раніше йшлося про відсутність бронювання у військовозобов’язаних. Зокрема, йдеться про неповідомлення про зміну місця проживання або неявку за повісткою.