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Чи треба йти до ТЦК після 60 років: як тепер працюватиме виключення з обліку
Після 60 років більшість військовозобов’язаних автоматично виключатимуть із військового обліку. Статус має оновитися в «Оберезі» та Резерв+, а звернення до ТЦК знадобиться лише якщо дані не зміняться.
Військовозобов’язаних і резервістів, які досягли граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть із військового обліку в реєстрі «Оберіг». Особисто звертатися до ТЦК та СП для цього не потрібно.
Про це розповідає “Судово-юридична газета”.
Для більшості військовозобов’язаних і резервістів граничний вік перебування в запасі становить 60 років. Для осіб вищого офіцерського складу — 65 років.
Реєстр «Оберіг» щодня перевірятиме дату народження та військове звання громадян. Після досягнення відповідного віку статус змінюватиметься автоматично.
Водночас разом із виключенням з військового обліку автоматично скасовуватимуться чинна відстрочка або бронювання.
Що зміниться у Резерв+
Після автоматичної зміни статусу застосунок Резерв+ має надіслати відповідне сповіщення.
Після цього потрібно оновити військово-обліковий документ. У ньому має з’явитися статус «Виключений».
Що робити, якщо статус не змінився
Якщо після досягнення граничного віку в Резерв+ і надалі відображається статус «На обліку», спочатку варто повторно авторизуватися у застосунку та оновити військово-обліковий документ.
Якщо це не допомогло, потрібно звернутися до ТЦК та СП, щоб перевірити правильність даних про дату народження та військове звання.
Що буде з попередніми порушеннями
Автоматичне виключення з військового обліку за віком не скасовує порушень правил військового обліку, зафіксованих раніше.
Такі порушення потрібно врегулювати окремо. Частину штрафів можна сплатити онлайн через Резерв+, а щодо деяких випадків доведеться звертатися до ТЦК та СП.
Автоматизація процедури має зменшити кількість особистих звернень до територіальних центрів і спростити оновлення статусу для громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про можливе зниження мобілізаційного віку до 55 років. В Офісі президента підтримують запровадження чіткого терміну військової служби.