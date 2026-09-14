Чи треба йти до ТЦК після 60 років: як тепер працюватиме виключення з обліку

ВЛК (ілюстративне фото) / © ТСН.ua

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Військовозобов’язаних і резервістів, які досягли граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть із військового обліку в реєстрі «Оберіг». Особисто звертатися до ТЦК та СП для цього не потрібно.

Про це розповідає “Судово-юридична газета”.

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Для більшості військовозобов’язаних і резервістів граничний вік перебування в запасі становить 60 років. Для осіб вищого офіцерського складу — 65 років.

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Реєстр «Оберіг» щодня перевірятиме дату народження та військове звання громадян. Після досягнення відповідного віку статус змінюватиметься автоматично.

Водночас разом із виключенням з військового обліку автоматично скасовуватимуться чинна відстрочка або бронювання.

Що зміниться у Резерв+

Після автоматичної зміни статусу застосунок Резерв+ має надіслати відповідне сповіщення.

Після цього потрібно оновити військово-обліковий документ. У ньому має з’явитися статус «Виключений».

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Що робити, якщо статус не змінився

Якщо після досягнення граничного віку в Резерв+ і надалі відображається статус «На обліку», спочатку варто повторно авторизуватися у застосунку та оновити військово-обліковий документ.

Якщо це не допомогло, потрібно звернутися до ТЦК та СП, щоб перевірити правильність даних про дату народження та військове звання.

Що буде з попередніми порушеннями

Автоматичне виключення з військового обліку за віком не скасовує порушень правил військового обліку, зафіксованих раніше.

Такі порушення потрібно врегулювати окремо. Частину штрафів можна сплатити онлайн через Резерв+, а щодо деяких випадків доведеться звертатися до ТЦК та СП.

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Автоматизація процедури має зменшити кількість особистих звернень до територіальних центрів і спростити оновлення статусу для громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про можливе зниження мобілізаційного віку до 55 років. В Офісі президента підтримують запровадження чіткого терміну військової служби.

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