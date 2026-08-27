Чи призиватимуть жінок до лав ЗСУ: Буданов дав чітку відповідь

Керівник Офісу президента Кирило Буданов

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Жодної потреби в мобілізації жінок в Україні наразі немає, адже в країні ще не вичерпано мобілізаційний ресурс серед чоловіків.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, передають «Новини.Live».

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«Я не бачу такої необхідності», — сказав він.

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За словами очільника ОП, примусовий призов жінок на цьому етапі мав би щонайменше нелогічний вигляд.

«Як можна мобілізувати жінок, коли не мобілізовані всі чоловіки, до прикладу? Це досить дивно», — наголосив Буданов.

Наразі мобілізація в Україні залишається добровільною для жінок, а обов’язковому військовому обліку підлягають лише українки з медичною та фармацевтичною освітою.

Нагадаємо, у Раді відреагували на нові розмови про можливу мобілізацію жінок та пояснили офіційну позицію парламентського комітету. У комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявили про те, що в Україні не планують запроваджувати мобілізацію жінок. Жодних відповідних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи внутрішніх обговорень наразі немає.

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Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також наголосив на тому, що в Україні не проводять і не планують проводити примусову мобілізацію жінок. Українки можуть долучатися до війська виключно добровільно.

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