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Чи призиватимуть жінок до лав ЗСУ: Буданов дав чітку відповідь
Примусовий призов жінок на цьому етапі війни з Росією є нелогічним, адже в країні досі не вичерпано мобілізаційний ресурс серед чоловіків, заявив Кирило Буданов.
Жодної потреби в мобілізації жінок в Україні наразі немає, адже в країні ще не вичерпано мобілізаційний ресурс серед чоловіків.
Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, передають «Новини.Live».
«Я не бачу такої необхідності», — сказав він.
За словами очільника ОП, примусовий призов жінок на цьому етапі мав би щонайменше нелогічний вигляд.
«Як можна мобілізувати жінок, коли не мобілізовані всі чоловіки, до прикладу? Це досить дивно», — наголосив Буданов.
Наразі мобілізація в Україні залишається добровільною для жінок, а обов’язковому військовому обліку підлягають лише українки з медичною та фармацевтичною освітою.
Нагадаємо, у Раді відреагували на нові розмови про можливу мобілізацію жінок та пояснили офіційну позицію парламентського комітету. У комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявили про те, що в Україні не планують запроваджувати мобілізацію жінок. Жодних відповідних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи внутрішніх обговорень наразі немає.
Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також наголосив на тому, що в Україні не проводять і не планують проводити примусову мобілізацію жінок. Українки можуть долучатися до війська виключно добровільно.