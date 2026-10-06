Не поспішайте викидати старе приписне: у ТЦК пояснили, навіщо його зберігати

Приписне / © соцмережі

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З діджиталізацією військового обліку та появою електронних документів у багатьох громадян виникає запитання, чи має ще якусь юридичну та практичну цінність паперове приписне посвідчення. Навіть якщо ви вже сформували сучасний документ у смартфоні, поспішати позбуватися старого паперу не варто.

Що робити зі старим приписним свідоцтвом, повідомив Сумський обласний ТЦК та СП.

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Чи можна викинути старе приписне: що кажуть у ТЦК

У ТЦК пояснюють, що приписне посвідчення лише підтверджує облік людини як призовника. Зараз же головним документом є військово-обліковий документ — його можна сформувати в застосунку «Резерв+» або отримати в паперовому вигляді з QR-кодом.

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Водночас у ТЦК закликають не викидати старе приписне. Воно може знадобитися, щоб підтвердити ваш попередній статус. Крім того, якщо дані в паперовому документі та в електронному реєстрі не збігаються, це привід перевірити й оновити інформацію про себе.

«Важливо: приписне стосується саме статусу призовника. Після переходу до категорії військовозобов’язаних основним документом стає військово-обліковий документ відповідного статусу», — зауважили в ТЦК.

Також там додали, що наявність старого приписного вдома не є приводом для занепокоєння — головне, щоб усі актуальні дані та поточний статус особи були коректно відображені в єдиному реєстрі.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні триває мобілізація, а чоловіки призовного віку зобов’язані виконувати вимоги військового обліку та взаємодіяти з ТЦК. Усі сторони цього процесу повинні дотримуватися закону. Однак під час оповіщення можуть виникати спірні ситуації.

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Також під час ВЛК сам діагноз ще не означає непридатність. Лікарі дивляться на те, який перебіг має хвороба, наскільки вона заважає організму працювати, чи є ускладнення та чи підпадає стан людини під критерії Розкладу хвороб.

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