Жінку з освітою вчителя доставили до ТЦК як військовозобов’язану: що вирішив суд

Військовий квіток / © ТСН.ua

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На Харківщині жінка під час перевірки документів на блокпосту несподівано дізналася, що значиться військовозобов’язаною та перебуває в розшуку через нібито порушення правил військового обліку. Після цього її доставили до ТЦК. Сама жінка стверджувала, що ніколи не проходила військової служби, не мала військової спеціальності й не зверталася із заявою про взяття на облік.

Детальніше розповіли фахівці “Судово-юридичної газети”.

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Згодом з’ясувалося, що в реєстрі її ще у лютому 2022 року внесли як військовозобов’язану. При цьому жінка мала педагогічну освіту — диплом учителя української та англійської мов — і заперечувала, що будь-коли здобувала медичну або іншу спеціальність, яка могла б бути підставою для військового обліку.

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Коли вона почала з’ясовувати, хто і на якій підставі вніс її дані, чіткої відповіді не отримала. У ТЦК пояснювали, що значна частина військово-облікових документів була втрачена під час бойових дій у Харкові 2022 року, тому підтвердити або спростувати обставини постановки на облік не можуть. Водночас виключати жінку з військового обліку там відмовилися.

Після цього вона звернулася до суду.

Суд першої інстанції у позові відмовив. Там припустили, що жінка могла додатково здобути медичну спеціальність, а документи про це могли бути знищені під час обстрілу будівлі ТЦК.

Однак Другий апеляційний адміністративний суд із таким підходом не погодився.

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Під час розгляду справи з’ясувалося, що в облікових документах жінці була зазначена військово-облікова спеціальність «сестра медична». Водночас графа про освіту була порожньою. Єдиний підтверджений диплом свідчив, що вона закінчила Харківський державний педагогічний університет і здобула кваліфікацію вчителя.

Суд встановив, що її педагогічна спеціальність не входила до переліку професій, за якими жінки на той момент підлягали взяттю на військовий облік.

ТЦК також не надав суду жодного документа, який би підтверджував наявність у жінки медичної, фармацевтичної чи іншої відповідної спеціальності. Не було й доказів того, що вона добровільно ставала на військовий облік.

Апеляційний суд наголосив, що саме державний орган повинен доводити законність своїх рішень і дій. Самого запису в реєстрі та посилання на втрату паперових документів для цього недостатньо.

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У результаті суд визнав, що жінку взяли на військовий облік без підтверджених законних підстав. Дії ТЦК визнали протиправними, а територіальний центр зобов’язали виключити жінку з військового обліку та видалити її дані з відповідного реєстру.

Крім того, суд постановив компенсувати їй 5 тисяч гривень витрат на професійну правничу допомогу. Частину інших вимог позивачки суд не задовольнив.

Нагадаємо, раніше Лубінець повідомив, що від початку 2026 року Офіс омбудсмана отримав понад 5800 скарг на можливі незаконні дії працівників ТЦК, що майже дорівнює показникові за увесь 2025 рік. За словами омбудсмана, окрім уже звичних порушень — застосування сили, вилучення телефонів, обмеження свободи та формальної ВЛК — з’явилася нова негативна тенденція: працівники ТЦК заходять до приватних будинків і силоміць виводять звідти людей.

У відповідь на ці випадки Офіс омбудсмана звертається до правоохоронців: лише за вересень за їхніми матеріалами відкрили 20 кримінальних проваджень, є факти оголошення підозр.

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