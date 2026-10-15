"Нептун" вгатив по готових до вильоту Су-34: ЗСУ знищили чотири літаки РФ — Зеленський

Аеродром у Воронезькій області / © Володимир Зеленський

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Сили оборони України завдали удару по російському аеродрому у Воронезькій області. За словами президента Володимира Зеленського, внаслідок атаки знищено чотири літаки Су-34, ще два — уражено.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Атака на аеродром у Воронезькій області: що відомо про Су-34

Уночі українські військові атакували аеродром у Воронезькій області Росії. За інформацією Зеленського, ціллю стали шість літаків Су-34: чотири знищено, ще два зазнали ураження.

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«Знищені чотири літаки Су-34, два літаки Су-34 уражені. Росіяни використовували їх для терору проти наших людей», — заявив президент.

За його словами, літаки були готові до нових атак на Україну та споряджені авіабомбами.

Чим Україна атакувала російський аеродром

Для удару українські військові застосували далекобійну ракету «Нептун». Зеленський подякував воїнам Військово-Морських Сил ЗСУ за успішне ураження цілі.

«По цілі був використаний наш довгий Нептун. Дякую воїнам Військово-Морських Сил за влучність», — зазначив президент.

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За словами Зеленського, українські сили також атакували місце зберігання та запуску ударних безпілотників в Орловській області Росії. Ще одну ціль уразили в Чорному морі.

«Застосовувалися наші далекобійні санкції і по місцю зберігання та пуску ударних дронів в Орловському регіоні. У Чорному морі також уражено ціль», — розповів президент.

Зеленський заявив про продовження далекобійних ударів по Росії

Президент наголосив, що українські далекобійні операції є відповіддю на російські атаки та триватимуть, доки Росія продовжуватиме війну.

«Наші справедливі відповіді на весь російський терор проти України. Росія затягує війну, отже, наші далекобійні операції будуть продовжуватися», — заявив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що українські ракети влучили по російському аеродрому у Воронезькій області, з якого росіяни запускають літаки для бомбардування України. Також ішлося про наслідки удару та про те, як цей аеродром використовували для атак на українські міста й інфраструктуру.

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