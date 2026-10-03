ЗСУ вгатили по “серцях” запуску “Іскандерів”: Зеленський розповів деталі

Володимир Зеленський / © Associated Press

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У той час, коли російська армія здійснює масовані атаки на цивільну інфраструктуру та мирне населення українських міст, українські військові завдають ударів по об’єктах, які забезпечують роботу російської воєнної машини. Зокрема, ЗСУ вразили позиції розрахунків ракетних комплексів «Іскандер» у Брянській області РФ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, протягом ночі російські війська атакували житлові будинки, залізницю та енергетичні об’єкти в різних регіонах України. Вранці російський «шахед» також влучив у Північний міст у Києві, а в Чорноморську дрон атакував судно.

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«Росіяни продовжують перетворювати нашу інфраструктуру та все, що підтримує звичайне життя, на свої мішені», — зазначив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що українські Сили оборони знаходять можливість відповідати на російські обстріли ударами по об’єктах, пов’язаних із воєнною машиною РФ.

«Цієї доби наша далекобійність ефективно спрацювала по об’єктах, що працюють на воєнну машину агресора», — написав він.

Зеленський повідомив про ураження позицій окупантів із розрахунками «Іскандерів» у Брянському регіоні. За його словами, українські удари також досягли об’єктів у Самарському регіоні РФ, а нові результати зафіксовані в Чорному морі.

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«Важливо, що завжди наші воїни знаходять, як справедливо відповісти на ці обстріли і повернути війну туди, звідки вона прийшла», — наголосив президент.

Володимир Зеленський подякував усім підрозділам, залученим до операції, за «влучність і системну роботу».

«Росія має зупинити свою неадекватну ескалацію», — заявив президент України.

Нагадаємо, у суботу, 3 жовтня, у Московській області пролунали вибухи. Російська протиповітряна оборона намагалася збивати повітряні цілі.

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