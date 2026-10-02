Путін "виживає" людей із Києва: Зеленський розкрив мету ударів РФ

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія посилює масовані атаки на Київ, намагаючись змусити жителів залишити столицю. За його словами, президент Росії Володимир Путін приурочив цю ескалацію до проміжних виборів у США, щоб продемонструвати свою силу та занурити Україну в хаос.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю іспанській газеті El País, яке дав на місці російської атаки на київську школу.

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Чому Росія посилила атаки на Київ

Зеленський заявив, що Путін має намір посилювати ескалацію напередодні проміжних виборів у США. Президент України сказав, що попереджав про це американських переговірників. глава держави зазначив, що під час виборів і після них Росія здійснюватиме масовані атаки, спрямовані передусім проти цивільного населення.

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«Вони (росіяни — ред.) хочуть, щоб українці, особливо зі столиці, залишили столицю. Вони справді хотіли цього під час повномасштабного вторгнення, коли воно почалося, ви пам’ятаєте, 2022 року. Це була їхня мета — щоб люди, звичайні люди, залишили свою столицю і щоб можна було показати: якщо у вас немає столиці, то у вас немає країни», — розповів Зеленський.

Водночас він наголосив, що Україна не обмежується лише столицею, а Київ залишається сильним.

«Це неправда, адже наша країна — це не лише столиця. Але столиця досі сильна. Тож зараз вони атакують нас по 300, 500 [цілями] протягом усього дня, як ви абсолютно правильно сказали, 24/7 вони атакують нас«, — констатував президент.

РФ хоче підштовхнути Україну до хаосу

Він назвав тактикою Путіна максимальне загострення ситуації та заявив, що російський диктатор продовжуватиме діяти таким чином.

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«І ближче до проміжних виборів у США за президентства Трампа він робитиме це дедалі більше. Усе це спрямовано на те, щоб підштовхнути Україну до хаосу«, — пояснив Зеленський.

Він також повідомив, що українська влада працює над пошуком додаткового фінансування, однак наявних ресурсів недостатньо.

Китай, Індія та інші країни допомагають РФ обходити санкції

Окремо глава держави заявив, що Китай, Індія та інші країни допомагають Росії обходити західні санкції, а Іран — передавати досвід ведення війни та використання безпілотників.

«У цей період ми знайдемо додаткові гроші, і ми маємо це зробити, адже це новий спосіб ведення цієї війни. Але все одно цього недостатньо. Китай, Індія та інші країни справді допомагають йому (Путіну — ред.) обходити санкції. Так, це правда, ми маємо бути в цьому відкритими. Вони також допомагають із технікою. А іранці, як ви знаєте, допомагають із усім цим досвідом ведення війни, зокрема з досвідом використання дронів», — розповів президент.

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Як пише Newsweek, Росія розпочала нову хвилю ракетно-дронових ударів по Україні та Києву, націлившись на енергетику та залишки економіки напередодні зими. Атаки тепер частіше включають швидкі реактивні дрони, які важче збивати ППО. За даними експертів, Москва планує зруйнувати генерацію та лінії зв’язку АЕС, а також змусити Україну капітулювати і створити додатковий тиск на Європу, яка фінансуватиме відбудову.

Зауважимо, за словами Зеленського, у вересні Путін наказав російським військовим скасувати будь-які «правила» та обмеження під час повітряних атак на Україну. Українські спецслужби дізналися про це з перехоплених розмов Кремля. Президент пов’язує таку зміну тактики з невдачами армії РФ на Донбасі, через що Москва тепер намагається залякати цивільних та тиснути на міста.

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