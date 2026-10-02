Чому в жодному разі не можна залишати падалицю під яблунею: що з нею найкраще зробити

Куди подіти опалі яблука / © Фото з відкритих джерел

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Опалі яблука здаються звичайними садовими відходами, які можна прибрати пізніше. Однак залишати падалицю під деревом до весни — погана ідея, особливо якщо яблуня влітку потерпала від шкідників або хвороб. Пошкоджені плоди стають місцем розвитку личинок комах, які можуть пережити зиму й наступного сезону знову пошкоджувати врожай. Експерти американського ресурсу extension.umn.edu рекомендують регулярно прибирати яблука, що впали на землю, зокрема після завершення збору врожаю.

Чим небезпечні опалі яблука під деревом

Одна з головних причин не залишати падалицю в саду — плодожерка та яблунева муха. Їхні личинки можуть перебувати всередині пошкоджених плодів. Коли яблука падають, личинки деяких шкідників залишають їх і переміщуються в ґрунт або шукають укриття, де переживають несприятливий період. Навесні чи влітку з них можуть з’явитися дорослі комахи, які знову відкладатимуть яйця на плоди.

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Падалиця також швидко загниває, приваблює ос та інших комах і створює безлад у саду. Якщо яблука уражені грибковими хворобами, залишки заражених плодів можуть стати одним із джерел подальшого поширення інфекції. Тому прибирати їх варто регулярно, а не лише восени.

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Що найкраще зробити з падалицею

Насамперед зберіть усі опалі яблука, зокрема дрібні, червиві, потемнілі та підгнилі. Перевірте землю під кроною й повторюйте прибирання протягом сезону, особливо після сильного вітру та перед завершенням осінніх робіт.

Здорові плоди без ознак гнилі можна використати для компоту, повидла або випічки, якщо вони не довго лежали на землі, не мають пошкоджень і ретельно вимиті. Проте для консервування краще вибирати свіжі яблука, зібрані з дерева: падалиця може бути забруднена ґрунтом і мікроорганізмами.

Підгнилі, червиві або явно хворі яблука не варто залишати під деревом. Їх потрібно прибрати з ділянки та утилізувати відповідно до місцевих правил. Не кладіть заражені плоди в домашній компост, якщо він не нагрівається достатньо для знищення збудників хвороб і шкідників.

Після прибирання огляньте стовбур, гілки та листя яблуні. Якщо помітите плями на листках, гниль або сліди червивості на плодах, визначте можливу причину й заплануйте профілактичні заходи на наступний сезон.

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