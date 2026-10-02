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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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90
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В обтислій сукні-сорочці зі шлейфом і краваткою-стрічкою: артист балету здивував образом на галавечорі

Член кордебалету New York City Ballet обрав для урочистої події ефектне чорно-біле вбрання.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Гілберт Болден III

Гілберт Болден III / © Getty Images

Член кордебалету New York City Ballet, хореограф і фешндизайнер Гілберт Болден III відвідав осінній модний галавечір театру. Захід відбувся на Джозі Робертсон Плаза у Лінкольн-центрі в Нью-Йорку.

На червоній доріжці Болден з’явився в екстравагантному білому вбранні, верх якого нагадував класичну приталену сорочку з коміром і довгими рукавами. Нижня частина мала силует «русалка»: вона щільно облягала фігуру до колін, а потім переходила в об’ємну розкльошену спідницю з довгим шлейфом.

Гілберт Болден III / © Getty Images

Гілберт Болден III / © Getty Images

Особливого контрасту образу додавала широка чорна стрічка. Вона починалася біля коміра, нагадуючи краватку, а потім асиметрично обвивала талію та стегна. Ця графічна деталь підкреслила скульптурність вбрання і зробила його ще оригінальнішим.

Болден відмовився від прикрас і яскравих аксесуарів, дозволивши незвичному крою стати головним акцентом луку. Лаконічна зачіска завершила його ефектний вихід.

Нагадаємо, Гілберт Болден III на галавечорі New York City Ballet 2023 продемонстрував одразу три ефектних образи у розкішних вбраннях.

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