Хапала за шию та душила: ексчоловік Голлі Беррі звинуватив її в насильстві над їхнім 12-річним сином

Олів'є Мартінес та Голлі Беррі / © Associated Press

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Колишній чоловік голлівудської акторки Голлі Беррі — актор Олів’є Мартінес — звинуватив її в насильстві над їхнім 12-річним сином.

Про це повідомляє видання People. За словами Олів’є Мартінеса, наприкінці вересня стався жахливий інцидент. Коли хлопчик був у мами, вона нібито вчинила над ним фізичне насильство — «схопила за шию та душила». Після цього Масео зателефонував батькові, і той забрав його додому.

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«Схопила Масео за шию та почала душити його, кричачи: „Хто тепер домінує?! Хто домінує?“», — стверджує Олів’є Мартінес.

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Колишній чоловік Голлі Беррі також заявив, що й раніше траплялись випадки насильства над сином з боку акторки — як фізичне, так і емоційне. Олів’є Мартінес звернувся до суду з проханням отримати одноосібну опіку над дитиною та тимчасовий обмежувальний припис.

Голлі Беррі та Олів’є Мартінес / © Associated Press

Врешті, суд не став забороняти Голлі Беррі бачитися з сином. Однак в неї тепер не рівна опіка. Вона може бачитися з сином два дні на тиждень і кожні другі вихідні. Ці обмеження діятимуть до 16 жовтня — саме тоді відбудеться судове засідання у справі.

Сама ж Голлі Беррі вже прокоментувала скандальні звинувачення через своїх адвокатів. Артистка назвала слова Олів’є Мартінеса безпідставними і такими, що вводять в оману. Сама ж вона налаштована боротися за найкращі інтереси сина.

«На щастя, Голлі звикла до такої обурливої ​​поведінки пана Мартінеса, і, хоча вона глибоко засмучена, вона не дозволить цьому зупинити її від боротьби за найкращі інтереси Масео та забезпечення його любові та підтримки, яких він потребує», — йдеться в заяві адвокатів артистки.

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Олів’є Мартінес та Голлі Беррі / © Associated Press

Зазначимо, Голлі Беррі та Олів’є Мартінес прожили в шлюбі від 2013-го до 2016 року, хоча остаточно фіналізували розлучення лише 2023-го. Пара розірвала стосунки через «непримиренні розбіжності». У колишнього подружжя є спільний син — 12-річний Масео. Раніше вони мали спільну опіку над хлопчиком, хоча акторка й платила щомісяця аліменти у розмірі 8 тисяч доларів та процент від будь-якого свого щорічного доходу, що перевищує 2 мільйони доларів.

До речі, сама Голлі Беррі раніше теж через суд намагалась отримати одноосібну опіку над Масео. Вона заявляла, що колишній чоловік поводиться агресивно, блокує призначення репетиторів і психологів для дитини, а також порушує умови спільної сімейної терапії. Однак суд не задовільнив прохання артистки.

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