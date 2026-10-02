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Хапала за шию та душила: ексчоловік Голлі Беррі звинуватив її в насильстві над їхнім 12-річним сином
Зірка Голлівуду вже відреагувала на скандальні звинувачення.
Колишній чоловік голлівудської акторки Голлі Беррі — актор Олів’є Мартінес — звинуватив її в насильстві над їхнім 12-річним сином.
Про це повідомляє видання People. За словами Олів’є Мартінеса, наприкінці вересня стався жахливий інцидент. Коли хлопчик був у мами, вона нібито вчинила над ним фізичне насильство — «схопила за шию та душила». Після цього Масео зателефонував батькові, і той забрав його додому.
«Схопила Масео за шию та почала душити його, кричачи: „Хто тепер домінує?! Хто домінує?“», — стверджує Олів’є Мартінес.
Колишній чоловік Голлі Беррі також заявив, що й раніше траплялись випадки насильства над сином з боку акторки — як фізичне, так і емоційне. Олів’є Мартінес звернувся до суду з проханням отримати одноосібну опіку над дитиною та тимчасовий обмежувальний припис.
Врешті, суд не став забороняти Голлі Беррі бачитися з сином. Однак в неї тепер не рівна опіка. Вона може бачитися з сином два дні на тиждень і кожні другі вихідні. Ці обмеження діятимуть до 16 жовтня — саме тоді відбудеться судове засідання у справі.
Сама ж Голлі Беррі вже прокоментувала скандальні звинувачення через своїх адвокатів. Артистка назвала слова Олів’є Мартінеса безпідставними і такими, що вводять в оману. Сама ж вона налаштована боротися за найкращі інтереси сина.
«На щастя, Голлі звикла до такої обурливої поведінки пана Мартінеса, і, хоча вона глибоко засмучена, вона не дозволить цьому зупинити її від боротьби за найкращі інтереси Масео та забезпечення його любові та підтримки, яких він потребує», — йдеться в заяві адвокатів артистки.
Зазначимо, Голлі Беррі та Олів’є Мартінес прожили в шлюбі від 2013-го до 2016 року, хоча остаточно фіналізували розлучення лише 2023-го. Пара розірвала стосунки через «непримиренні розбіжності». У колишнього подружжя є спільний син — 12-річний Масео. Раніше вони мали спільну опіку над хлопчиком, хоча акторка й платила щомісяця аліменти у розмірі 8 тисяч доларів та процент від будь-якого свого щорічного доходу, що перевищує 2 мільйони доларів.
До речі, сама Голлі Беррі раніше теж через суд намагалась отримати одноосібну опіку над Масео. Вона заявляла, що колишній чоловік поводиться агресивно, блокує призначення репетиторів і психологів для дитини, а також порушує умови спільної сімейної терапії. Однак суд не задовільнив прохання артистки.
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