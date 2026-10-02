Будинок Усика постраждав внаслідок російського обстрілу: дружина боксера показала пошкодження

Олександр та Катерина Усики / © instagram.com/usykkate1/

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Будинок українського боксера Олександра Усика постраждав внаслідок російського обстрілу.

Цим поділилась дружина боксера — Катерина — в Instagram-stories. Зокрема, вона опублікувала світлину, на якій були зображені скляні двері. Скло було повністю вкрите тріщинами. Катерина Усик не була багатослівною. Вона лиш підписала світлину англійським словом home, що в перекладі «дім, та додала смайлик у вигляді розбитого серця.

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Коли саме це сталося — точно невідомо. Річ у тім, що родина Олександра Усика перебувала на відпочинку в Іспанії. А це ж лише нещодавно Катерина повідомила, що повернулась з-за кордону до України.

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Пошкоджений будинок Олександра Усика / © instagram.com/usyk_kate1505/

Зазначимо, це не вперше, коли майно Олександра Усика страждає через ворожі дії російських окупантів. На початку повномасштабної війни дім боксера, що був розташований у Ворзелі, зазнав серйозних пошкоджень. Росіяни його окупували та понівечили.

Нагадаємо, останнім часом РФ щоденно обстрілює Київ та Київську область. На жаль, влучань не вдається уникнути. Нещодавно акторка Наталка Денисенко шокувала, як уламки ракети впали біля її квартири. Артистка тоді показувала наслідки ворожої атаки.

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