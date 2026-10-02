«Пили власну сечу та їли кору»: російські солдати здалися цілим підрозділом на ключовому напрямку

Підрозділ росіян здався у полон на Донеччині

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На Донеччині десятки російських військових здалися в полон після того, як командири просто кинули їх напризволяще. Аби вціліти в умовах повної ізоляції, солдатам РФ доводилося пити власну сечу та їсти кору дерев.

Про це пише The Sun з посиланням на відео Третьої ОШБ.

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Росіянам довелося пити сечу і їсти кору дерев: розповідь полонених

Третя окрема штурмова бригада ЗСУ опублікувала відео, на якому 94 виснажені росіяни шикуються в шеренгу. Найвищий за рангом серед полонених, офіцер Олександр Мананков, виступив від імені всієї групи:

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«Ми здалися, бо не хотіли померти даремно. Наші офіцери фактично втекли… На позиціях у нас не було води. Доводилося пити воду з калюж, пити власну сечу. Їжі теж не було. Доводилося їсти кору дерев і траву. Не було й ліків, щоб допомогти пораненим солдатам», — каже окупант.

Він додав, що командування про них забуло, а самі росіяни стали розхідним матеріалом. Тож вони ухвалили рішення здатися в полон.

Мананков також звернувся до інших російських військових, яких кремлівське керівництво використовує як «гарматне м’ясо», із закликом не боятися складати зброю:

«Пропаганда, яку поширюють серед нас, — це суцільна брехня. Тут вам гарантовані їжа, вода, повноцінне харчування та належні умови проживання».

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Розповідаючи про пережите, один із солдатів зі сльозами на очах згадав, що один із його побратимів помер від зневоднення. Він додав, що по-людськи вперше поїв у полоні.

Інший військовослужбовець РФ розповів, що командування наказало їм «зайняти кругову оборону» і просто вимкнуло рацію. Від браку ліків загинули ще троє його побратимів, чиї тіла ніхто не забрав.

Ще один полонений подякував українським військовим медикам, які дістали уламки з його черепа та попереку.

Командир 3-го армійського корпусу генерал Андрій Білецький підтвердив масовий характер здачі окупантів у полон:

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«Росіяни здавалися в полон цілими підрозділами — разом із офіцерами, пілотами та артилеристами. Втрати ворога — 2000 осіб особового складу, понад 250 росіян потрапили в полон», — повідомив він.

Цей успіх став результатом третього етапу масштабної операції «Вівальді», мета якої — повне звільнення Донецької області. Загалом за три фази цієї операції втрати росіян лише на цій ділянці фронту сягнули близько 5000 осіб, убитих та поранених.

Для введення ворога в оману в складі корпусу створили спеціальний підрозділ, який імітував бойові дії, що не відповідали реальній обстановці на карті. Серед звільнених населених пунктів — Нове, Рідкодуб, Катеринівка, а також Карпівка та Новомихайлівка.

Російські військові: інші новини

Нагадаємо, дуже часто російські військові перебувають у катастрофічному психологічному стані через відсутність ротацій, відпочинку й поповнення, а також колосальні втрати впродовж років. Навесні на Куп’янському напрямку військові з підрозділу 1-ї танкової армії РФ почали серію масових самогубств.

Командири оформлювали ці випадки як «бойові втрати» чи «нещасні випадки», аби уникнути покарань за «слабкий особовий склад».

Єдиним способом впоратися із тиском для окупантів став алкоголь, на вживання якого командири вже не реагують. У підрозділах процвітають насильство, жорстокі побиття підлеглих офіцерами та збройні конфлікти, адже моральний ресурс росіян вичерпався.

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