Запуск української балістичної ракети FP-7 / © скриншот з відео

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Україна вперше успішно застосувала в бойових умовах власну балістичну ракету FP-7, яку важко перехопити. Попри обмежені виробничі потужності, цей крок ставить Україну в один ряд із провідними військовими державами світу.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

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Україна вперше застосувала балістичну ракету проти російської цілі безпосередньо в бойових умовах. Ракета FP-7 може зробити Україну однією з небагатьох держав, які мають власні можливості з виробництва балістичного озброєння. Водночас наразі немає інформації про результати першого бойового застосування ракети.

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Порівняно з далекобійними безпілотниками, які Україна здебільшого використовує для атак по цілях у Росії, балістична ракета має значно більшу ударну потужність. Однак можливості українського оборонно-промислового комплексу можуть обмежувати темпи серійного виробництва FP-7. Через це перше застосування ракети може мати передусім символічне значення, хоча водночас демонструє відновлення українських ракетних спроможностей.

Українська оборонна промисловість, яка значною мірою занепала після розпаду Радянського Союзу, за роки повномасштабної війни суттєво розвинулася.

«Балістична ракета власного виробництва, створена в рекордно короткі терміни під час війни, була застосована на полі бою», — сказала генеральна директорка компанії Fire Point Ірина Терех, яка виробила цю ракету.

Балістичні ракети після запуску набирають значної висоти, а потім повертаються до атмосфери та рухаються до цілі на швидкості в кілька миль за секунду. Така траєкторія та висока швидкість ускладнюють їхнє перехоплення. Крім того, балістичні ракети зазвичай здатні нести потужніші бойові частини, ніж багато інших видів ракетного озброєння та безпілотників.

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Які можливості отримає Україна завдяки власній балістиці

Наявність власних балістичних ракет потенційно розширює можливості України щодо ураження захищених російських об’єктів, зокрема бункерів, мостів та будівель, які складніше ефективно пошкодити за допомогою дронів.

Росія вже неодноразово застосовувала балістичні ракети для ударів по Україні, завдаючи значних руйнувань. Водночас українські запаси американських комплексів Patriot і ракет-перехоплювачів до них, здатних протидіяти таким цілям, залишаються обмеженими.

Балістичні ракети також створили серйозні виклики для Ізраїлю, США та держав Перської затоки під час атак з боку Ірану. Для їхнього перехоплення країни використовували значні запаси дорогих ракет-перехоплювачів, однак навіть це не гарантувало повного захисту від таких ударів.

Балістична ракета FP-7 — характеристики

Згідно з інформацією на сайті Fire Point, балістична ракета FP-7 здатна підійматися на висоту до 37 миль, або близько 60 км, а її дальність становить приблизно 155 миль — близько 250 км. Маса бойової частини перевищує 440 фунтів, тобто близько 200 кг. Це більш ніж утричі більше, ніж вага бойової частини далекобійного безпілотника FP-1 виробництва цієї ж компанії.

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Де саме була застосована українська балістика

Обізнаний із ситуацією співрозмовник WSJ, повідомив, що під час атаки 1 жовтня ракетою уразили ціль на тимчасово окупованій території України.

Тепер Україна увійшла до переліку приблизно десяти держав, які мають можливості виробляти балістичні ракети. Серед них — США, Китай, Франція, Іран та Росія.

Створення балістичних ракет потребує значних фінансових витрат. Зокрема, через складні системи наведення та спеціальні конструкційні матеріали, які повинні витримувати екстремальні температури під час повернення ракети в атмосферу та падіння до цілі.

Водночас український оборонно-промисловий комплекс уже виробляє сучасні БпЛА для повітряних, наземних і морських операцій, а також технології для придушення сигналів. Крім того, Україна виготовляє власні гаубиці та має на озброєнні два типи крилатих ракет.

Україні бракує виробничих потужностей для виробництва ракет

Однак представники оборонної галузі зазначають, що українським виробникам бракує коштів і виробничих можливостей, аби випускати озброєння в необхідних масштабах. Зокрема, крилаті ракети «Нептун» і «Фламінго» вже використовувалися для ураження низки важливих російських об’єктів, однак через обмежені обсяги виробництва їх застосування залишається нечастим.

Паралельно з FP-7 в Україні реалізовувалася інша програма розробки балістичної ракети. Вона також зіткнулася з проблемами, хоча випробування ракети проводили ще 2024 року. Українські посадовці тоді повідомляли про нестачу виробничих потужностей та фінансування для розвитку програми.

Російська оборонна промисловість таких обмежень не має. Лише у липні РФ здійснила 195 запусків балістичних і гіперзвукових ракет — це найбільша кількість за весь період війни.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про перше успішне застосування в бою нової вітчизняної тактичної балістичної ракети FP-7. Глава держави пообіцяв запуск таких ракет у серійне виробництво. Деталі щодо технічних характеристик, дальності та цілі офіційно поки не розголошувалися.

До слова, ще в серпні колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив про успішне випробування української балістичної ракети, яка вразила ціль без відхилень. Федоров також висловив думку, що найкращим способом зупинити російські удари є знищення ворожих пускових команд за допомогою власної балістики вже за кілька хвилин після ворожого запуску. Ексміністр інформував, що проєкт потребує завершення випробувань та переходу до бойового використання.

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