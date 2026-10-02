Україна має чотири пропозиції про перемир’я з РФ: на що піде Київ — Сибіга

Андрій Сибіга / © Володимир Зеленський

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про чотири пропозиції перемир’я з Росією — від Індії, Туреччини, Єгипту і США. Головна умова Києва — поєднання енергетичного перемир’я і режиму тиші в Чорному морі.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

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«Ми маємо чотири пропозиції. Найбільш широка — пропозиція Індії. Вперше Індія запропонувала відігравати роль…Ми озвучили наше бачення, базоване, на нашій логіці і нашому розумінні, як це все має відбуватися. Ми готові до енергетичного та Чорноморського перемир’я, але лише в такому поєднанні. Енергетика і перемир’я в Чорному морі… Що стосується енергетики — це повне енергетичне перемир’я, зупинка ударів по всіх енергетичних об’єктах, включаючи портову інфраструктуру», — розповів міністр.

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Крім того, Сибіга повідомив про наявність ще двох пропозицій, схожих за змістом.

«Це зерно — тобто продовольче перемир’я у Чорному морі. Першу відповідну пропозицію зробила Туреччина. Другу, аналогічну, — Єгипет, який на третину залежний від українського зерна і великі пропорції залежать від російського. Тому для них критично важливо це вирішити», — зазначив очільник МЗС.

Четверта пропозиція, за його словами, є від США щодо енергетичного перемир’я, щодо було обговорено під час зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що просив Зеленського «збавити темпи» ударів по російських нафтопереробних заводах, і той нібито погодився. Сам Зеленський заперечив будь-який тиск щодо односторонньої зупинки атак по НПЗ під час закритих переговорів.

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Державний секретар США Марко Рубіо визнав, що домовитися про енергетичне перемир’я непросто, але Вашингтон спробує це зробити. Сибіга додав, що перемир’я могло б стати одним із результатів можливої зустрічі Зеленського з Путіним — формат, про який говорять уже кілька місяців, але дата якої досі не визначена.

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