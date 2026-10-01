Сибіга назвав варіанти перемир’я з Росією: до чого готова Україна

Андрій Сибіга / © МЗС України

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Україна відкрита до декількох варіантів припинення вогню з Росією, серед яких енергетичне, продовольче у Чорному морі, а також безумовне перемир’я вздовж нинішньої лінії фронту.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає кореспондент ТСН.

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Сибіга про перемир’я з Росією: які формати пропонують Україні

За словами очільника МЗС, наразі розглядають чотири основні пропозиції щодо перемир’я від міжнародних партнерів.

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«Найбільш широка — пропозиція Індії. Вперше Індія запропонувала відігравати роль. Ми озвучили наше бачення, базоване на нашій логіці і нашому розумінні, як це все має відбуватися», — зазначив Сибіга.

Україна наполягає на комплексному підході й погодиться на енергетичне та Чорноморське перемир’я лише разом. За словами міністра, це має означати повну зупинку ударів по всіх енергооб’єктах і портовій інфраструктурі.

Ще дві схожі ініціативи стосуються продовольчої безпеки у Чорному морі. Першу з них висловила Туреччина, а другу — Єгипет, який суттєво залежить від постачання українського та російського зерна. Четвертий варіант, що стосується енергетичного перемир’я, запропонували США — його обговорювали під час зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Крім того, очільник зовнішньополітичного відомства припустив, що припинення вогню може стати одним із підсумків прямого діалогу на найвищому рівні.

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«Взагалі ми вважаємо, що зустріч президента Зеленського і Путіна — одним з результатів могло би бути якраз перемир’я. Ми готові до різних форматів перемир’я, зокрема і безумовного по лінії зараз зіткнення. Ми все це передали, і американці прийняли і теж працюють на цьому треку», — підкреслив Сибіга.

Перемир’я України з РФ — останні новини

Нагадаємо, питання енергетичного перемир’я стало ключовим у нових мирних ініціативах США, проте позиція Росії залишається головною перешкодою.

Раніше диктатор Путін заявив про відмову зупиняти обстріли цивільної та портової інфраструктури України в обмін на припинення атак по російських нафтопереробних заводах.

Також Путін висловив бажання якнайшвидше завершити бойові дії в Україні шляхом переговорів, однак серед ключових вимог Москва й надалі залишає її «нейтральний статус».

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Раніше Володимир Путін знову озвучив свою версію причин повномасштабної війни проти України та заявив, що Росія нібито була змушена взятися до зброї.

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