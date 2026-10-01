Чим більше котів, тим щасливіші люди: науковці виявили несподівану закономірність

Жінка з котами / © pexels.com

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У країнах із вищим рівнем національного щастя виявилося більше домашніх котів на душу населення, водночас поширеність токсоплазмозу там була нижчою. Такого висновку дійшли науковці, які проаналізували дані з 93 країн.

Результати дослідження опубліковані у журналі PLOS One.

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Дослідники порівняли рівень національного щастя із соціально-економічними показниками, зокрема ВВП на душу населення, рівнем доходів і витратами на охорону здоров’я.

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Окремо вони проаналізували щільність популяції домашніх котів та поширеність інфекції, спричиненої паразитом Toxoplasma gondii, який може передаватися від котів до людей. Для оцінки поширеності токсоплазми використовували, зокрема, дані про антитіла IgM та IgG у вагітних жінок, оскільки саме ця група часто проходить відповідні обстеження.

Як і очікували науковці, заможніші країни з вищим ВВП та більшими витратами на медицину загалом демонстрували вищі показники національного щастя. Водночас дослідники виявили ще один зв’язок: у країнах із вищими показниками добробуту було більше котів у розрахунку на населення.

Найбільш несподіваним результатом стало те, що більша кількість котів не супроводжувалася більшою поширеністю токсоплазмозу. Навпаки, між щільністю популяції котів і показниками зараження Toxoplasma gondii виявили негативний зв’язок: там, де котів було більше, поширеність інфекції виявилася нижчою. Водночас вища поширеність гострого зараження, яку оцінювали за IgM, була пов’язана з нижчим рівнем національного щастя.

Науковці припускають, що пояснення може бути пов’язане не з самою кількістю котів, а з умовами їх утримання. У заможніших країнах домашніх тварин частіше тримають у приміщенні, годують готовими кормами та регулярно показують ветеринарам. Це потенційно може зменшувати контакти котів із джерелами зараження і, відповідно, ризик передачі токсоплазми людям.

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Іншим можливим поясненням позитивного зв’язку між кількістю котів та щастям є вплив домашніх тварин на соціальне та психологічне благополуччя їхніх власників.

Однак автори наголошують, що результати не дозволяють стверджувати, ніби більша кількість котів безпосередньо робить населення країни щасливішим. Так само дослідження не доводить, що токсоплазмоз безпосередньо знижує рівень національного щастя.

За словами авторів, отримані результати свідчать про складний взаємозв’язок між добробутом, здоров’ям, умовами життя, взаємодією людей із тваринами та поширенням інфекцій. Саме тому вони пропонують у подальших дослідженнях національного добробуту враховувати не лише економічні та соціальні показники, а й біологічні та екологічні чинники.

Нагадаємо, коти здатні формувати настільки глибокі соціальні зв’язки з людьми, що ветеринарні експерти навіть виділили конкретні сигнали, за якими можна визначити офіційне прийняття вас до котячої родини.

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