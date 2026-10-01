Допоможе дітям подружитися зі страхом: Марія Бурмака презентувала нову пісню

Марія Бурмака

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Марія Бурмака презентувала нову дитячу композицію — «Пісеньку про страх». Вона була створена спеціально для проєкту «Зелена шапочка збирає друзів».

Пісня розповідає про знайоме кожній дитині відчуття — страх. Авторка пропонує не боротися з ним і не соромитися, а спробувати краще його зрозуміти. Адже іноді страх не лише лякає, а й попереджає про небезпеку і допомагає бути обережнішими.

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Марія Бурмака зазначила, що під час роботи над дитячими композиціями завжди намагається уявити переживання малечі та зрозуміти, у яких ситуаціях пісня може підтримати дитину і стати для неї своєрідним другом.

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За словами артистки, діти нерідко бояться темряви, грому, павуків, привидів, лікарів або можливості загубитися. Саме тому для нової історії вона вигадала персонажа на ім’я Страшенятко.

Анімаційне відео до композиції створила Світлана Бондар. У ньому Страшенятком став друг Зеленої Шапочки — Волохатий павучок, якому також присвячена окрема пісня. Разом герої потрапляють у знайомі дітям ситуації та підказують, як можна впоратися зі своїми переживаннями. За задумом авторів, пісня і кліп мають також арттерапевтичний ефект.

«Пісенька про страх» увійшла до проєкту «Зелена шапочка збирає друзів» — серії нових композицій для сучасних українських дітей. Проєкт створений за підтримки Українського культурного фонду.

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