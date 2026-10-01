Прем’єра на весіллі військового: Vlad Darwin і Марта Адамчук випустили чуттєву пісню про кохання

Vlad Darwin і Марта Адамчук

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Vlad Darwin і Марта Адамчук презентували спільну композицію «Дощ із квітів». Це чуттєва балада про особливий момент у коханні, який трапляється лише раз і який хочеться запам’ятати назавжди.

Пісня може стати саундтреком до освідчення, весілля або просто нагадати про важливі миті, пережиті разом із коханою людиною.

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Історія творчого тандему артистів розпочалася ще 2014 року. Тоді вони записали спільну композицію, яка так і не була випущена. Vlad Darwin час від часу повертався до цього демо і не полишав думки про нову співпрацю з Мартою.

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Згодом один із телеканалів запросив їх разом виконати пісню Джона Леннона. За словами композитора, саме тоді він остаточно зрозумів, що їхній творчий дует повинен отримати продовження.

«Дощ із квітів» стала першою баладою Vlad Darwin про кохання від початку повномасштабного вторгнення. До запису він запросив саме Марту, оскільки вважає, що її тембр ідеально пасує цій композиції.

Для Марти Адамчук трек теж став особливим — це її перший дует із чоловіком-виконавцем. Співачка зізналася, що давно захоплювалася творчістю колеги, а робота над піснею була насичена пошуками, суперечками, моментами повного взаєморозуміння та взаємною творчою симпатією. Під час знімання кліпу артистка не змогла стримати сліз, адже композиція торкнулася її особистих переживань.

Символічно, що прем’єра «Дощу із квітів» відбулася на весіллі військового, який уже кілька років захищає Україну. Захисник та його наречена станцювали перший танець під живий виступ артистів, а в цей час на них сипалися пелюстки троянд.

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Для виступу Vlad Darwin обрав святковий чорно-білий образ. На ньому були білий піджак з чорними лацканами, біла сорочка, чорні штани, метелик і чорний ковбойський капелюх.

Марта вийшла на сцену у довгій сукні з американською проймою та абстрактним принтом у білому, чорному й жовтому кольорах.

Разом із піснею дует представив романтичний відеокліп, ідея якого виникла спонтанно під час благодійного туру Кіпром на підтримку Збройних сил України. Знімання тривало лише чотири години — без заздалегідь підготовленого сценарію, професійної техніки та спеціально підібраних костюмів.

У кадрі артисти з’явилися у повсякденних луках. Vlad Darwin одягнув білу майку, розстебнуту лляну сорочку, широкі джинси та бейсболку. Марта позувала у чорному кроптопі, білій сорочці й чорних коротких шортах. Її волосся було зібране у високий пучок, а в руках вона тримала букет ніжно-персикових квітів.

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В іншому епізоді співачка постала у довгій обтислій чорній сукні і з чорною накидкою, яка майоріла на вітру.

Під час роботи артисти багато імпровізували, переживали сильні емоції та навіть встигли посперечатися. Утім, результатом стало чуттєве відео про кохання, яке приходить у життя як рідкісна і неповторна мить.

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