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- Шоу-бізнес
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Показав себе і дружину молодими: Павло Зібров присвятив нову пісню головній жінці свого життя
Артист презентував танцювальну композицію «Чаклунка» та незвичайне AI-відео з особистою історією.
Народний артист України Павло Зібров випустив нову пісню «Чаклунка» — романтичну й водночас грайливу композицію про жінку, здатну одним поглядом назавжди підкорити чоловіче серце.
Слова до пісні написав Панас Буйний, а музику — Юлік (Назарій Гук), який раніше створив для Зіброва хіт «Вуса Бренд».
Особливим доповненням до прем’єри стало відео, створене за допомогою штучного інтелекту. У ньому Павло Зібров та його дружина Марина постали молодими — такими, якими були багато років тому.
Сучасні технології допомогли артисту ніби повернутися у минуле й розповісти особисту історію кохання. У ролику на глядачів чекають несподівані сюжетні повороти та довгоочікувана зустріч головних героїв.
Саме Марина стала тією загадковою «чаклункою», яка свого часу причарувала Павла. Подружжя разом уже понад три десятиліття, тому нова композиція отримала для співака особливий сенс.
Пісня «Чаклунка» та відео до неї вже доступні на музичних і цифрових платформах.