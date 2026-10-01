Айріс Лоу у мереживній мінісукні відвідала показ Saint Laurent у Парижі

Айріс Лоу / © Getty Images

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Модель вдягла чорну мінісукню з мереживною обробкою на грудях та на подолі, поєднавши її з гострими прозорими туфлями-човниками на підборах, зробила стильну зачіску та виразний макіяж «смокі-айс», а губи підкреслила блиском.

Айріс Лоу воліє обирати сміливі образи для своїх світських виходів, і показ на Паризькому тижні моди не став винятком.

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Айріс Лоу / © Getty Images

Цей же захід у Парижі відвідала дочка супермоделі Кейт Мосс — Ліла Мосс. Дівчина також обрала чорне коротке вбрання.

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Ліла Мосс / © Getty Images

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