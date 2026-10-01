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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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106
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1 хв

Айріс Лоу у мереживній мінісукні відвідала показ Saint Laurent у Парижі

25-річна дочка Джуда Лоу — Айріс — відвідала показ Saint Laurent на Тижні моди в Парижі.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Айріс Лоу

Айріс Лоу / © Getty Images

Модель вдягла чорну мінісукню з мереживною обробкою на грудях та на подолі, поєднавши її з гострими прозорими туфлями-човниками на підборах, зробила стильну зачіску та виразний макіяж «смокі-айс», а губи підкреслила блиском.

Айріс Лоу воліє обирати сміливі образи для своїх світських виходів, і показ на Паризькому тижні моди не став винятком.

Айріс Лоу / © Getty Images

Айріс Лоу / © Getty Images

Цей же захід у Парижі відвідала дочка супермоделі Кейт Мосс — Ліла Мосс. Дівчина також обрала чорне коротке вбрання.

Ліла Мосс / © Getty Images

Ліла Мосс / © Getty Images

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