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- Шоу-бізнес
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Айріс Лоу у мереживній мінісукні відвідала показ Saint Laurent у Парижі
25-річна дочка Джуда Лоу — Айріс — відвідала показ Saint Laurent на Тижні моди в Парижі.
Модель вдягла чорну мінісукню з мереживною обробкою на грудях та на подолі, поєднавши її з гострими прозорими туфлями-човниками на підборах, зробила стильну зачіску та виразний макіяж «смокі-айс», а губи підкреслила блиском.
Айріс Лоу воліє обирати сміливі образи для своїх світських виходів, і показ на Паризькому тижні моди не став винятком.
Цей же захід у Парижі відвідала дочка супермоделі Кейт Мосс — Ліла Мосс. Дівчина також обрала чорне коротке вбрання.
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