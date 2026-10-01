Софія Буш та Ешлін Гарріс таємно одружилися: обидві відмовилися від білих весільних суконь

Софія Буш та Ешлін Гарріс / © Associated Press

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Зірка серіалу «Пагорб одного дерева» Софія Буш та колишня футболістка Ешлін Гарріс таємно одружилися ще влітку 2025 року. Про свій шлюб вони вперше розповіли через понад рік, а фотографії з камерної церемонії з’явилися в новому матеріалі Vogue.

Весілля відбулося у штаті Нью-Йорк і пройшло в дуже невимушеній атмосфері. Замість традиційних білих суконь обидві наречені обрали чорні вбрання.

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Софія Буш з’явилася на церемонії в чорній оксамитовій сукні, прикрашеній дрібними блискучими деталями. А Ешлін Гарріс обрала штанний брючний костюм, який доповнила ковбойським капелюхом і чорними туфлями.

На весіллі були присутні діти Гарріс від її попереднього шлюбу з футболісткою Алі Крігер — Слоун та Оушен.

Як розповіла Буш, рішення одружитися було спонтанним. Пара хотіла провести цей день без тиску та суворих весільних правил, зосередившись на родині та близьких людях.

Софія Буш та Ешлін Гарріс / © Associated Press

Зазначимо, щоСофія та Ешлін почали зустрічатися у жовтні 2023 року, хоча до цього кілька років були знайомі й належали до одного кола друзів. Для Буш цей шлюб став третім: раніше акторка була одружена з бізнесменом Грантом Гьюзом та актором Чадом Мюрреєм.

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Нагадаємо, раніше донька Стівена Спілберга вийшла заміж у Гемптонсі та продемонструвала свою весільну сукню.

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