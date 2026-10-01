Модель Б’янка Балті в рожевій сукні та з новою зачіскою прийшла на модний показ

Б’янка Балті / © Getty Images

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42-річна італійська модель Б’янка Балті з’явилася на презентації жіночої колекції сезону весна-літо 2027 бренду Stella McCartney, яка відбулася в саду Британського посольства в Парижі.

Б’янка позувала перед камерами фотографів у ніжному образі. Для виходу у світ вона обрала рожеву сукню міді від Stella McCartney з минулої колекції осінь-зима 2026 з бантами на плечах і баскою. Свій образ Балті доповнила молочною сумочкою та сітчастими туфлями на підборах.

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Б’янка Балті / © Getty Images

Волосся моделі було укладене легкими хвилями, а на її обличчі був макіяж «без макіяжу».

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Показ був присвячений морю та захисту морської природи. Колекція отримала назву Sea Life, Not Sea Food — «Морське життя, а не морепродукти».

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