ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
1 хв

Модель Б’янка Балті в рожевій сукні та з новою зачіскою прийшла на модний показ

Італійка стала однією із зіркових гостей показу Stella McCartney в рамках Тижня моди.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Б’янка Балті

Б’янка Балті / © Getty Images

42-річна італійська модель Б’янка Балті з’явилася на презентації жіночої колекції сезону весна-літо 2027 бренду Stella McCartney, яка відбулася в саду Британського посольства в Парижі.

Б’янка позувала перед камерами фотографів у ніжному образі. Для виходу у світ вона обрала рожеву сукню міді від Stella McCartney з минулої колекції осінь-зима 2026 з бантами на плечах і баскою. Свій образ Балті доповнила молочною сумочкою та сітчастими туфлями на підборах.

Б’янка Балті / © Getty Images

Б’янка Балті / © Getty Images

Волосся моделі було укладене легкими хвилями, а на її обличчі був макіяж «без макіяжу».

Показ був присвячений морю та захисту морської природи. Колекція отримала назву Sea Life, Not Sea Food — «Морське життя, а не морепродукти».

Нагадаємо, раніше 53-річна Єва Герцигова підкреслила свої стрункі ноги мереживною мінісукнею. Вона прийшла на показ Saint Laurent.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie